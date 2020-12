Salomón Chertorivski no es igual a todo lo pasado

No me vence el afecto y respeto por el apellido Chertorivski en razón de la amistad con Isaac, ese amigo con el que, como canta Valente Pastor, pocas veces me veo, pero cuando lo encuentro pareciera que la última despedida ocurrió ayer.

Su hijo Salomón se ha registrado para contender esta vez como candidato de Movimiento Ciudadano a diputado federal por el distrito 10 de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Buen ojo el de Dante Delgado porque Salomón, con dos apellidos para presumir, Chertorivski y Woldenberg, representa cabalmente al político que el país exige para el presente y necesitará en el futuro.

En caso de obtener la candidatura, será blanco fácil de sus adversarios de Morena por su trabajo en el gobierno de Felipe Calderón como secretario de Salud y cabeza del Seguro Popular, satanizado hoy por el Presidente López Obrador para justificar la creación del Instituto de Salud para el Bienestar con el ingenioso e insidioso juego de palabras de que ni fue seguro ni popular.

Le reclamarán también haber trabajado con Miguel Mancera como secretario de Desarrollo en el gobierno de la capital de la República.

Pero guardarán silencio sobre los cinco años que trabajó en Michoacán como coordinador del gabinete social del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, que hoy se desempeña como jefe de asesores de López Obrador.

Esta condición no importó a Calderón, michoacano como Cárdenas Batel, para encargarle Diconsa y después el Seguro Popular y la Secretaría de Salud.

En política electoral Salomón no ha jugado con suerte. Perdió con Alejandra Barrales para contender por la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México como candidato de la coalición que formaron PAN y PRD.

No se trata de elaborar su biografía, sólo destacar su perfil. En dos años de Cuarta Transformación, a pesar de la formidable embestida contra el Seguro Popular y la Secretaría de Salud nada se ha dicho que le preocupe ni lo obligue a mantenerse en el llamado bajo perfil adoptado por quienes saben de la existencia de motivos para que personajes implacables como Santiago Nieto los tranquilicen con facilidad pasmosa.

Chertorivski ha revelado su intención de ser diputado local y busca la candidatura. Si la consigue se dará un baño de pueblo en la más difícil de las circunstancias, cuando parece que no tiene sentido competir con Morena.

Muy en especial para un personaje como él que fue figura de primer nivel en el sexenio que López Obrador asegura le robó Calderón.

Bien que busque una candidatura de MC porque, más allá de si la consigue o no, el electorado descubrirá que aún es posible equilibrar el poder y que en el pasado no todos fueron iguales.

Hay quienes, como Chertorivski, no pertenecen a la casta que legitimó el discurso sobre la corrupción y propició el triunfo histórico de Morena.