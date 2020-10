Rudeza Innecesaria con Margarita y Felipe, pero también con el Trife

Mentirá quien se llame sorprendido. En su última sesión de esta madrugada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó a Margarita Zavala (y consecuentemente a Felipe Calderón) el registro de su partido político, México Libre. Se consumó así un desquite cantado que pone en entredicho la ya cuestionada autonomía de uno de los Tres Poderes.

La inmediata reacción de la señora Zavala lo dice todo: “Que un sólo hombre pueda usar las instituciones del Estado para linchar a sus oponentes y para evitar que compitan en las elecciones, es un golpe al corazón mismo de la democracia”.

La identidad de ese “un solo hombre” la conoce cualquiera. Se trata de Andrés Manuel López Obrador que no permitiría de ninguna manera poseer un partido político propio a su enemigo histórico, aquel que, según sus cuentas, le robó la Presidencia en 2006.

Mala noticia que el TRIFE negara a Zavala-Calderón el registro de México Libre con similares razonamientos usados por los magistrados para otorgar el registro a otros partidos que servirán a Morena para que los votos de quienes están contra el gobierno vayan al PAN, al PRI y al PRD.

Más grave aún porque demostró que la sospecha es cierta: el control de los Tres Poderes de la Unión en un solo individuo, como lo denunció Margarita Zavala.

Con base en las sesiones de ayer del TRIFE podremos especular que la sucesión presidencial empezara en unos días, en cuanto el árbitro electoral determine, conforme a la consigna que le dicten, quién presidirá Morena, Porfirio Muñoz Ledo o Mario Delgado.

Es decir, si la encuesta favorece al ex presidente de la Cámara de Diputados, diremos que el candidato del presidente López Obrador a sucederlo es la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero si el ganador es Mario Delgado, como se empieza a perfilar, el “delfín” es el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard.

Pero lo importante de la sesión de esta madrugada, debo insistir, no está en la derrota de Zavala y Calderón, sino en la descarada subordinación del Poder Judicial de la Federación al Ejecutivo Federal, ya demostrada en otros episodios, el más reciente la aprobación de la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes de la República maquillando la sumisión de uno de los Poderes de la Unión con el cambio de pregunta que se hará al pueblo.

En este contexto, debe resaltarse la independencia de los magistrados Janine Otalara, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez, que se atrevieron a desafiar la consigna.

Al decir de la fundadora de México libre, estos magistrados intentaron hacer buena la decisión de los mexicanos que les otorgaron sus firmas “libres y convencidos y (de quienes) recaudamos fondos de manera transparente y honesta. Nada de eso fue suficiente para derrotar el autoritarismo que hoy coopta y somete a las autoridades que deben ser independientes”.

Es ocioso registrar que en el desempeño de mi oficio sólo he hablado en 3 ocasiones con Felipe Calderó y una con su esposa, Margarita Zavala, y que IMPACTO y las páginas de los diarios en que he colaborado guardan mis críticas al ex mandatario cuando ejercía el poder, razón por la cual no se podrá argüir que sirvo a sus intereses.

Ocioso, pero necesario este registro en tiempos en los que se denosta a quien no comparte las directrices del Palacio Nacional.

Estoy convencido de que que el presidente López Obrador actuó con rudeza innecesaria en contra de Felipe en la persona de Margarita y que tampoco había necesidad de humillar una vez más al Poder Judicial de la Federación.

Bien pudo arrollar a México Libre con Morena en las elecciones del 2021 sin demostrar que también influyen en él pasiones que cualquier mortal puede permitirse, como el desquite, pero que en un presidente con su poder resultan alarmante en exceso.