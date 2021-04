Ricos al gozo y jodidos al pozo

PUES SI NO ES JUANA ES CHANA, PERO DE QUE NOS FASTIDIAN NOS FASTIDIAN. EL TALENTOSO CARICATURISTA PALOMO, LO EXPLICA MUY BIEN EN SU TRABAJO APARECIDO EL DÍA VIERNES 23 DE ABRIL CUANDO COLOCA A UNA MP, TOMANDO LA NOTA A UN DEMANDANTE QUE QUERÍA AMPARARSE EN CONTRA DE LA TOMA DE DATOS BIOMÉDICOS Y LE DICE: “SR. MIRA, PARA COMENZAR EL AMPARO CONTRA LA TOMA DE DATOS BIOMÉDICOS, VAMOS A NECESITAR SU ESCANEO DE IRIS, HUELLA DIGITAL, MUESTRA DE VOZ, FOTO DE FRENTE Y DE PERFIL Y SU ADN ACTUALIZADO POR FAVOR”…

Y pues así son las cosas, nos tratan de “proteger” colocándonos como posibles delincuentes y dejan a los delincuentes en el poder y en los penales sueltos para que nos sigan jodiendo, de lo que se trata, en realidad, es que estemos todos totalmente fichados y controlados en cualquier espacio y que no tengamos escapatoria por si no pagamos los impuestos o las cuotas o los créditos que nos dieron o los financiamientos hasta de gota a gota, no sea que los malosos se molesten y se vayan a joder a otros países y dejen de traer sus dineros a México y por tanto esto generará una enorme crisis porque como dicen algunos bancos no existen condiciones de acelerar los créditos porque existen en el mercado muchos capitales no santos que ocupan los lugares para acelerar los préstamos a los jodidos que son los que al final pagan siempre. Hace algunos años, platicando con Don Pedro Hernández Maldonado y Ángel Álvaro Peña, su paisano, este le preguntaba al padre del dueño de Bandamex que quiénes eran los que mejor pagaban sus créditos y don Pedro, sin dudarlo, señalaba: “Ay Angelito, pues los pobres, esos no tienen más que pagar o pagar y no quieren dejar su línea ni su historial mal y tampoco tienen dinero para financiar las demandas bancarias y por tanto pagan”. Los ricachones la hacen de tos y llegamos mejor a un acuerdo para que paguen lo ‘justo’, y lo cierto es que la experiencia nos dice que los pagadores, son los fregados…”.

Así que sin duda todos iremos poco a poco dando los datos biomédicos para estar en los controles del poder y de los riquillos que son los que nos tendrán jodidos, nos llaman sin que les demos autorización a nuestros teléfonos para decirnos que son los “asesores financieros” para que paguemos o avisemos cuando pagamos las letras o los adeudos que traemos en el trasero, nos joden para que vayamos a pagar el teléfono y no nos llaman para indicarnos que no aumentarán las cuotas sin previo aviso de acuerdo a la letra chiquita de los contratos y a pagar, nos aumentan los precios de la luz alegando cualquier pendejada pero el caso es que pagamos o nos chingamos, nos aumentan sin aviso alguno el precio de la tortilla y comemos menos y mal, el precio de la carne en las nubes como si fueran pollo volando y el asunto es que tenemos que pagar impuestos o nos chingan y joden lo poco que tenemos y eso que estamos en el gobierno donde “primero los pobres…” pero, para joderlos y seguir protegiendo a los miserables ricachones que antes ERAN MIEMBROS DE LA MAFIA DEL PODER Y AHORA ANDAN DE LA MANITA SUDADA COMO LOS ASESORES Y CUATES DEL PODER… mientras tanto la tortilla anda arriba de los 23.50 pesos el kilogramo y por tanto aumentan las garnachas, las Clayudas, los tamales, los tacos y el pan y toda la economía popular se desquicia y se va al carajo.

Ahora entendemos las razones por las que el Nuncio Papal mejor corre de la capital y se va a la zona de guerra de Aguililla, porque cuando menos ahí andan claros los balazos y no lo toman por sorpresa en los atentados criminales financieros que se hacen todos los días con la complicidad de los ricachones y banqueros, por eso aquella reunión en “La Chingada” donde el dueño de Telmex, Carlos Slim, llega a desayunar y visitar el ranchito “La Chingada”, del presidente, porque ahí está la clave para que todos estemos controlados y dejemos los datos como si fuéramos criminales para mantenernos dentro del chiquero en el cual vivimos, además, el famoso padrón lo pagaremos todos los usuarios ni siquiera el gobierno con los financiamientos ni los dueños que se gozarán con el contrato porque para eso somos los jodidos, para pagan y dejar de protestar, total pues ya nos tomaron la medida y dejamos que con cuenteretes nos den mucho atole con el dedo que al final de cuentas es todo lo que recibimos.

Pues la neta, seguramente, el Nuncio Apostólico no solamente cumple las instrucciones del Papa Francisco que también anda estirando la cobija porque ha mantenido a muchos rateros y violadores en la Iglesia que la han dejado boqueando y ahora tendrá que recurrir, nuevamente, a los brazos de los miembros del infeliciaje nacional que son los que dan en serio las limosnas, compran las estampitas y las veladoras y pagan por los servicios funerarios, las misas del recuerdo o las bodas y bautizos y por eso pues muestra el valor llegando a Aguililla para mostrar que están con los que sufren por los asaltos y conflictos entre bandas porque en México se mantiene la política de dejar ser y hacer como lo quieran los que mandan.

Y cuando en realidad estamos cambiando al parecer solamente muchos no lo creen porque han sido tantos los años de engaño que nadie tiene confianza ni credibilidad para entender que hay cosas necesarias que hacer pero la complican tanto desde el poder que mejor nos fijamos en las nalgadas de los políticos, las violaciones que hacen los viejos bofos de los diputados protegidos y amparados por su dinero y poder mientras siguen violando a los niños y niñas, vemos que los ricachones andan impunes aunque se les hayan demostrado sus robos y chingaderas, se sabe de defraudadores del Fobaproa y que evadieron los impuestos pero son dueños de equipos y le dan “macanazos” y en vez de mantenerlos a raya pues les ofrecen estadios, negocios y miles de millones para impulsar el beis en vez de sacar medicamentos para los jodidos, en fin, algo anda mal y está fallando en este tiempo… y veremos el resultado en las votaciones que vienen si es que despertamos y dejamos de soñar y esperar los milagritos, los que hacen los cambios somos nosotros no los angelitos del cielo…