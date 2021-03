Recursos naturales para el presente y futuro

CON SEGURIDAD TENDREMOS UNA SEQUÍA ESPANTOSA. Los tiempos no engañan y por más que queramos tener agua en las casas escaseará de tal suerte que tendremos que reflexionar sobre su uso y su abuso. Hace muchos años, cuando llegamos a la capital tuvimos que refugiarnos en una vecindad en República de Chile 47 y ahí viví lo que en verdad era la escasez de agua, teníamos que hacer cola delante de las llaves y tener lista la cubeta para llenarla cuando el agua llegaba de poco a poco, con esta teníamos que hacer todo: Lavar los trastos, limpiar la ropa, limpiarnos nosotros, usar la usada para el baño, en fin, teníamos conciencia de su valor y de su limitación y por ello cuando por alguna cuestión llegaba agua en las casas pues se cuidaba y se acumulaban cubetas y trastes para tener algo de más.

También nos tocaron los tiempos de las intensas lluvias y las inundaciones en las calles cuando en muchas de ellas teníamos que dejar los zapatos y arremangar los pantalones y tanteando con cuidado ir caminando para llegar a los destinos. Nadie se quejaba ni hacía tangos ni escándalos, algunos que tenían dinero pues pagaban a algunos “tamemes” para que les cargaran y les llevaran a su destino sin mojarse. Así, el agua formaba parte de la vida diaria en la ciudad y hoy comienzan los tiempos de crisis y pues la gente se irrita porque no existe en las llaves el agua suficiente porque tampoco se dan cuenta de que la han desperdiciado y tirado, sin tener conciencia del uso y del abuso al que hemos sometido este gran recursos que vemos y apreciamos cuando no lo tenemos.

Después de un tiempo de control de los precios de los combustibles ahora también ponemos el “grito en el cielo” y despotricamos porque aumentó el precio de las gasolinas y hacemos todo un tango, incluso nos ponemos a discutir sobre el que se cometen errores en querer salvar a Pemex, alegando, con insensibilidad de que se distraen recursos económicos que se podrían usar en otros menesteres, la realidad es que cuando observamos lo que sucede a nivel mundial nos damos cuenta de que los países que tengan garantizado sus niveles de energía para el desarrollo podrán avanzar en el desarrollo económica y es por ello que los recursos naturales de energía se deben conservar para el beneficio del pueblo mexicano y no para dilapidarlo y venderlo a precios de remate a países que usan esos recursos mientras guardan sus reservas petroleras para los tiempos difíciles que se vienen, porque no hay duda que pronto muchos países no tendrán recursos energéticos para avanzar porque se consumieron y entonces dependerán en todo de los países poderosos que son los que consumen mucha energía y consumen la de otros países y no la suya. Por ello encontrar nuevos yacimientos y tener instalaciones para procesar el crudo y tener los beneficios de la petroquímica y de los demás productos y de controlar las reservas en favor de los intereses nacionales y no de los intereses de los consumidores internacionales es una política correcta de parte del presidente. A lo mejor en su conferencia mañanera por tratar tantos temas a veces inútiles y sin más caso que las demandas que le hacen algunos oportunistas que se cuelan como “reporteros” no para hacer periodismo sino para demandar atención a algunos temas que se ve van bien cuchupiados y controlados, no se explica ampliamente lo que significa el tener el control de los recursos energéticos en favor de los intereses del pueblo mexicano y dejar a un lado las vendimias y derroches que se hacen o hacían para favorecer a los compradores internacionales que solamente consumen pero no dejan nada en favor de los intereses nacionales.

Mantener las reservas de agua, energéticos, minerales, alimentos será la mejor forma de garantizar el buen desarrollo del país y de mantener en mejores condiciones de vida a los mexicanos. Por ello no podemos continuar derrochando nuestros recursos porque solamente algunos son los que gozan de sus beneficios y los demás pagamos costos altos para que ellos sigan pagando bicocas por su uso porque han sido beneficiados por los temas de la política y sus relaciones con el poder.

No sé si OXXO, Bimbo y demás empresas que ahora están en la picota y en el escándalo, efectivamente reciben precios preferenciales por las energías que consumen, lo que sí me doy cuenta es que sus inversiones son enormes y las utilidades son increíbles y que los beneficios a la gente son limitados porque al final de cuentas es la gente la que en sus consumos paga todo el derroche y genera las utilidades de tales empresas. Seguramente tendrán que tener otra forma de enfrentar las cosas y entender que tienen que poner proyectos y programas que beneficien a todos y no solamente a sus inversionistas y esto es una muestra de la solidaridad social y del nuevo enfoque que se debe operar en el comercio y los negocios. Creo firmemente que las empresas tienen y cuentan con funcionarios que tienen el talento para generar recursos y saben la mejor forma del reparto, porque los que generan riqueza también conocen los mecanismos del mejor reparto en beneficio de todos y no solamente de unos cuántos, ya dejamos esos tiempos de la ambición desmedida y es por ello que teniendo en cuenta lo que esto significa se debe poner freno a las ambiciones de los políticos a los que solamente les interesan los PUESTOS CON PRESUPUESTOS y no el servicio a la gente. Todo tiene una razón de ser de acuerdo a los tiempos y circunstancias y entender que estamos en crisis y en pandemia, en crisis económica, de salud, estudio, empleo, seguridad nos obliga a entender que la solidaridad social es vital para sobrevivir en tales condiciones, así que el mismo presidente debería poner un freno a los “oportunistas” que solamente llegan a mendigar y a distraernos de la atención de los graves problemas nacionales que se deben resolver y no dar cuenta de las migajas que muchos demandan cuando son cuchupiados y chayoteados por los que les mandan a hacer las “sesudas preguntas de idiotas”.