El presidente de la República tiene la palabra

La Declaración de los 700 Intelectuales de todos los ámbitos de la ciencia del país que hicieron una declaración conjunta, y en otros escenarios políticos y sociales, una movilización urbana dirigió un mensaje similar de los ciudadanos, que se presentan en contingencias distintas, sin pertenecer la mayoría de ellos a ningún partido político en lo particular. Tienen indudablemente un sesgo cuidadoso que involucra lógicamente a un número mayor de representados, porque estas dos presencias están dirigidas desatentamente al gobierno del Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador.

Sobre todo porque el ínclito, se señala reiteradamente como el Jefe del País que más ha sido atacado como Presidente y eso no es cierto. Miren ustedes es al revés, AMLO es el más temido y elogiado. Para que les doy más nombres y datos.

Se dice aceptablemente que de la lista conocida, cada firmante tiene su olfato fino que no se conforma solamente con criticar o aplaudir con su nariz, sino que orienta a las voces en los editoriales de los periódicos, las revistas, los conductores de noticias de la radio y la televisión, de los autores de buenos libros, artistas del espectáculo, educadores, profesionistas de las diversas disciplinas, empleados de los gobiernos, los trabajadores de los sindicatos, los luchadores sociales, los comerciantes, los empresarios, los técnicos de la ciencia económica y financiera, los médicos y el personal de la Salud que luchan sacrificada mente contra Epidemia del Corona-Virus y los 70 mil muertos y sigue la mata dando.

De los inconformes en premura, no nos alcanza el espacio para dar respuesta a la lista de los suscritos al documento inicial ni a la estructura en las calles aledañas al Zócalo. Ni tampoco a la postura irracional del gobierno, que no ha logrado pacificar y serenarse del proceso electoral, que no abriga ninguna duda. Andrés Manuel López Obrador es el ganador de la elección presidencial y es el Jefe del país, mientras quiera y pueda.

La solución de todo está en manos del Presidente de la Republica. Tiene la palabra, para gobernar sin exclusiones sino con afinidades. Digno representante del sureste nacional y líder indiscutible de la Republica. La 4T no debe desaprovechar su vigencia.

Ha llegado el momento de la reconciliación y el trabajo solidario de los Mexicanos.