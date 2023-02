Las discrepancias de dos Poderes

El Ejecutivo federal va por la justicia * El senador Ricardo Monreal vela por el derecho

ILDEFONSO PEREYRA

El distanciamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el senador Ricardo Monreal persiste en su relación. El Ejecutivo federal reconoció que tiene diferencias con el coordinador de los senadores de Morena y quien fue su excoordinador de campaña a la Presidencia de la República.

La razón, explicó, se debe a que el legislador está más a favor del derecho que de la justicia. “Ricardo Monreal con el que tengo yo si tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia no podríamos pensar todos de la misma manera. Sería muy aburrida la vida”, dijo el Presidente.

En su Mañanera del viernes, el Ejecutivo federal afirmó que sintió como “una réplica” a su posicionamiento la declaración del senador en la que afirma que está a favor del derecho más que de la justicia, mientras que el Mandatario lo está por la justicia.

“Dijo que él estaba, lo quiero expresar correctamente, a favor del derecho más que de la justicia, yo sostengo lo opuesto y lo sentí como una réplica, como una respuesta, y es bueno el tema”, dijo.

RESPUESTA DE MONREAL

Más tarde, el senador respondió en su cuenta de Twitter que “no debe existir diferencia entre uno y otro” y que “si algo es legal, debe también ser justo, y viceversa, lo justo debe igualmente ser legal”.

“En un Estado de ‘derecha’ es lo contrario, y en esto coincido con el Presidente plenamente: cuando se quiere reducir y encasillar la justicia a la norma escrita, y la legitimidad a lo legal, estamos ante un problema de injusticia”, afirmó.

“Por eso, reafirmo: en México, la democracia y el Estado de derecho serán realidad cuando lo legal sea también legítimo, y la base de la justicia sea el derecho. La convergencia entre justicia y derecho es la experiencia civilizatoria más relevante de la humanidad y la democracia”, añade.

Sobre la diferencia en preferir la justicia o el derecho, el Presidente consideró que también influye la formación de cada uno.

“También que tiene que ver con la profesión que cada quien, este que es abogado, creo yo, que puede pensar en el derecho. El que tiene otra formación más vinculadas a las ciencias sociales pues puede ser que se inclinen más por la justicia”, refirió.

LA RELACIÓN AMLO-MONREAL

Al inicio de su gobierno, el Presidente López Obrador sostenía una relación cercana con Ricardo Monreal, a quien invitaba a desayunar a Palacio Nacional para dialogar sobre la agenda en el Legislativo, sin embargo, a partir de las elecciones de 2021 se dio un distanciamiento entre ambos políticos.

Aunque el senador había manifestado su interés en contender por la candidatura de Morena, López Obrador no lo había incluido como “una de sus corcholatas”. Hasta hace unos días la dirigencia nacional de Morena pidió a sus gobernadores invitar al senador a giras por sus estados.

Al Presidente se le preguntó si el con su declaración, el coordinador de los senadores se quiso desmarcar de él, lo que rechazó, pero sí dijo que es una diferencia de fondo entre ambos la preferencia por la justicia y el derecho.

“Es una diferencia que tenemos, no politiquería, esto es de fondo, que no solo es Ricardo el que piensa así, son muchísimos y los abogados casi todos y yo no coincido”, agregó.

El Presidente criticó que por esa concepción y por tecnicismos, algunos jueces suelen dejar en libertad a presuntos delincuentes.

“Un delincuente fue detenido, el Ministerio Público en la averiguación y en la consignación estableció que lo detuvieron a las 10:00 de la mañana y el abogado defensor del presunto delincuente demuestra que fue a las 11:00 y por eso lo deja en libertad”, ejemplificó.