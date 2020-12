Vacunas como esperanza y tranquilidad

SEGURAMENTE NO MUCHOS HEMOS PASADO POR EXPERIENCIAS DE VIDA Y MUERTE. NOSOTROS EN ESPECIAL LO VIVIMOS EN 1968 Y CUANDO SALÌAMOS DE ESE INFIERNO Y RESPIRÁBAMOS Y PODÍAMOS VER LA LUZ O ESCUCHAR LA VOZ DE AMIGOS Y ESTAR EN LA INCERTUDUMBRE CON LO QUE SUCEDÍA A NUESTROS FAMILIARES, SENTIMOS UN ALIVIO ESPECIAL.

CREO QUE ESTO MISMO LES SUCEDE AHORA AL PERSONAL MÉDICO QUE ATENIENDE LA PANDEMIA, MILES DE PROFESIONISTAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO ESTÁN EN RIESGO DIARIO Y EN CADA MOMENTO ALGUNOS SUPERARON EL MIEDO A LA MUERTE, SU MUERTE, PERO NO EL TERROR A CONTAGIAR A LOS QUE AMAN, Y CUANDO LLEGA LA VACUNA, AUNQUE LIMITADAS, POCAS, NO LAS PROMETIDAS, PUES TIENEN UNA RESPIRO Y UNA ESPERANZA.

Algunos dicen que dos semanas de espera son muchos muertos en el camino y hay que apurar, pero seguramente existen intereses y burocratismos que no se han logrado superar.

Esperemos por el bien y la esperanza de todos, por el respiro de alivio, de que pronto comiencen a fluir las cantidades pactadas de vacunas y que los encargados de la operación también entiendan que se podría que muchas empresas que tienen control y recursos para apoyar a sus miembros, puedan importar y poner las vacunas en todos sus colaboradores sin esperar ese paso de tiempos que pueden hacer una enorme diferencia, porque algunos, solamente algunos se van blindando en la vacunación y los demás quedan expuestos.

Así que no hay razón para que los que puedan y tengan los recursos apoyen a sus gentes y alivien la carga al mismo gobierno y sus funcionarios y puedan importar y colocar las vacunas a sus colaboradores, esto no quiere decir que se regresa a los tiempos del neoliberalismo, y si así fuera y es bueno, pues hay que hacerlo, tal como ha marcado el presidente la posibilidad de realizar asociaciones y negocios con empresas extranjeras y nacionales para dar fluidez a la venta petrolera y de combustibles, y esto quiere decir que se puede, a menos que sean negocios ya pactados y especiales.

En China y otros países “socialistas” este esquema de negocios y de producción se realiza en todos lados y el control lo mantiene el gobierno y bueno cuando menos hay experiencias que dan resultados y se puede copiar en algo.

Qué bueno que comienzan a llegar las vacunas, los miedos y las especulaciones y las “malas leches de algunos” comenzaban a generar descontentos en algunos lados y se utilizaban con fines políticos, porque por desgracia todo, en este país lleno de muchos oportunistas y acomodaticios se hace escándalo político para joder a los contrincantes a falta de argumentos y solidaridades que son lo que necesitamos, por ello el presidente resistió, porque sabe resistir los embates de sus “contrincantes” y es su especialidad, ahora forrado con medios a su manera y con instrumentos personales da y dio la batalla y al llegar las vacunas le dan el respiro de la “esperanza” y las cosas vuelven a su nivel y a la calma.

Es grave asunto el que la pandemia nos toma de sorpresa y no hay forma de pararla a menos que todos comencemos a dar muestras de disciplina y de conciencia y aceptar el salir menos de casa, lavarnos, tomar la sana distancia, porque estamos en crisis y en cuanto no lo hagamos, más muertos provocamos, sabemos que millones de hermanos mexicanos no tienen de otra o salen a ver que mercan en las calles o venden o rascan o piden o trabajan por ratitos por algunos pesos o sus familias ya no comen y esto es muy grave porque no dejemos de recordar que: LAS LEALTADES Y LAS INSURRECCIONES EMPIEZAN EN LOS ESTÓMAGOS, acá no tenemos tanta producción de pastelillos y las tortillas se agotan, y sin maíz, no hay país.

El presidente ha dicho, demostrando la lealtad a los que le son leales y respeta que le molesta mucho que ataquen a Gatell y al Secretario, dio una clase de respuesta y utilizó argumentos violentos incluso en los tiempos actuales y parece determinado a romper lanzas contra los que no respeten sus consideraciones y le pongan en picota y crítica con cualquier argumento, para muchos esto es terrible, se habla ya en muchos lados de represión a la libertad de prensa y pues no lo es en realidad, es la respuesta política de un político que sabe cómo defenderse y usar a sus medios de confianza para responder a los que ahora tiene entre la espada y la pared y esto lo hemos sostenido y sostenemos es uno de los primeros pasos de un gobierno que sostiene que no es gobierno de cambio administrativo sino UN GOBIERNO DE CAMBIO DE SISTEMA y es lo que debemos entender.

Uno puede entender este tipo de proceso cuando el mismo presidente habla siempre de los brutales ataques de la prensa contra Francisco i. Madero y quiere por ello tomar la experiencia y que no le suceda lo mismo y pues tiene razón desde su óptica, por ello limita, por los medios económicos y publicitarios de los que dependen muchos medios de comunicación tradicionales que quedaron en la comodidad de los subsidios del gobierno y cuando los retiran entran en crisis económica y no tienen los caminos de alcanzar la publicidad comercial porque dejaron al garete todo estirando la mano y no haciendo nada, los tiempos cambian y la tecnología venía avanzando y los medios no invirtieron en esos cambios ni usaron los nuevos recursos y solos se tronaron los dedos y entran en crisis y esto lo aprovecha el presidente porque en el proceso electoral caló a las “benditas redes sociales” que compuestas por ciudadanos encabronados y molestos hartos de las traiciones, robos y corruptelas de los políticos las usaron para desquitar su enojo y le dio el triunfo al presidente, y las sigue usando. Contra ellas no hay vacunas ni sistemas más que tener la buena información y la claridad en la misma y no tocar los temas que molesten al que manda, porque entonces ahora sí, hay respuesta y duele y mata…

Decía mi abuelito: ‘NO SE PARE ENFRENTE DE UN BUEY PORQUE LO PUEDE CORNEAR, NI ATRÁS DE UN CABALLO PORQUE LO PUEDE PATEAR Y CUÍDESE DE ESTAR CERCA DE UN PENDEJO PORQUE SE PUEDE CONTAGIAR Y CONTRA ESO NO HAY VACUNA’…