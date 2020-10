Odios y mentiras que matan

PUES MUCHOS DICEN QUE UNO DEBE SER COMO EL GALLO AL QUE LE VALE…SI TE LEVANTAS O NO, ÉL SIGUE CANTANDO”

La Organización Mundial de la Salud dice que los próximo meses serán de días difíciles, es decir nos puede cargar el tren o petatearnos porque ahora hay que pensar en los petates para enterrar, porque eso de las cajitas lujosas solamente es una jalada que no le sirve al muerto pero enriquece a los muerteros, así que por el bien de todos, debemos ponernos truchas y seguir con las normas de sana distancia, cubre bocas y lavado de manos y de todo para no fallarle y estar lo más que se pueda en casa, claro que si no tiene que salir a joderle porque si no le jode no come, y es muy sencillo para los funcionarios y políticos dar esas recomendaciones que por supuesto debemos seguir, pero tendríamos que aclararles que ellos tienen su sueldote aún con las rebajas decretadas por AMLO y pues les dura la quincena y otros días más, pero muchos de nosotros pues no, andamos como dicen en la quinta chía y escuchando las mañaneras que pronto dejarán de escucharse, porque Don Carlos Slim pues ahora cobra más por el uso de los teléfonos y en la tele también cobrarán más con el acuerdo y aprobación de los señores diputados. Y eso que se supone que son por instrucciones de ya saben quién los que deberían defender los intereses del pueblo, pero ahora se necesita mucho dinero para los proyectos prioritarios y pues en esos no se les puede fallar a los grandes señorones del neoliberalismo que ahora andan cerquita de ya saben quién y tienen muchos compromisos y obras para que sigan haciendo sus negocios privados y así dicen que no perdemos empleos y continuamos avanzando, algunos, para enriquecerse más y la mayoría para petatearnos y ni modo, así es la vida.

Pepe Mújica acaba con su participación política y esto es vital para que lo puedan entender los diputadetes y senadores que se la llevan en sus despachos y gozando de las grillas que no nos conducen a nada, Pepe dijo: “Que renuncia porque la pandemia lo echa, porque ser senador significa andar con la gente, visitando donde andan los problemas no estar en el despacho “ y pues es claro que muchos le aplauden pero no hacen eso ni lo van a hacer.

“TRIUNFAR EN LA VIDA NO ES GANAR, TRIUNFAR EN LA VIDA ES LEVANTARSE CADA VEZ QUE UNO CAE” Pepe Mújica

Y esa lección que deja el gran Pepe con toda seguridad pocos la valorarán, porque en la política la demagogia es el uso de la palabrería y no de las experiencias y hoy en día, el presidente Andrés Manuel López Obrador debería comenzar a hacer una enorme reflexión sobre lo que ahora acontece al enfriarse los caldos del triunfo cuando en muchos sitios encontramos que los políticos que se unieron fue por ambiciones y no por convicciones y que por la fuerza de su imagen el presidente dejó que muchos llegaran al poder en muchos sitios y ahora, desde tribunas y puestos, muchos le fallan y le lastiman y traicionan porque así es su alma cuando ellos solamente andan en la ambición y en la búsqueda de los puestos y presupuestos y al paso del tiempo esos oportunistas y grillos serán los responsables de que muchos ciudadanos pierdan la fe y la confianza, no en el presidente López Obrador, sino en un movimiento que muestra lo peor del oportunismos y del chacalismo entre sus “dirigentes” para pelear el poder y el “futuro”, dicen, del “proyecto político” que solamente usan para sus discursos pero no los tienen en sus convicciones. Ojalá el presidente adopte la misma fuerza moral y las ideas del cambio de Pepe Mújica y no siembre ni tenga odio, no es hombre rencoroso pero no lo muestra claramente en muchos casos y sus cercanos hablan de que no acepta ni críticas ni sugerencias cuando tienen algo en la mente, yo no lo sé, pero vistos los cambios de muchos de sus cercanos pues es para pensarse. En verdad los mexicanos tenemos muchas esperanzas en Andrés Manuel, se le estima y se le quiere, claro que no faltan los que le odian y pretenden destruirle y acabarle, pero la mayoría lo estima y no se vale que en ese esfuerzo de años, que muchos de los grillos y políticos ahora gozan del poder, se queden en esos niveles de ambición y de peleas por los puestos y presupuestos y no se hable de los cambios para el bien de todos.

Vienen los peores tiempos, tiempos duros, con la pandemia matando a miles y la violencia siendo utilizada para destruirnos a todos y asesinando también a miles, faltarán los recursos porque sin duda hay muchos conflictos y problemas que por burocracia e intereses no permiten el que la gente trabaja y le intimidan para que se quede en casa donde seguramente también se contagiará y morirá por no tener dinero ni forma de sobrevivir con su familia, y si salen malo y si se quedan igual, y todo se viene derrumbando porque las tragedias y las muertes no en todos genera y despiertan sentimientos solidarios y humanos, sino que provocan odios y violencias y esto ya se nota en muchos sitios, más cuando grupos de oposición friegan y lastiman y obstruyen los programas y las accione que pueden servir a todos, porque en sus odios, efectivamente se idiotizan y se convierten en dogmáticos e intolerantes peligrosos.

Y ya hay muchos casos que salen a la luz, políticos, empresarios, sus propios cercanos que le mienten y engañan o no saben lo que dicen y alientan disputas y violencias, hace poco un buen amigo al que le tengo confianza me comentaba que los famosos recursos que supuestamente en millones le dieron de fideicomisos a FENSA, no los recibió esa empresa, los regresó íntegros la empresa y no hay duda de que muchos que odian al Diablo, tienen el interés de ponerle navajas contra el presidente y que en vez de tener buenas relaciones pues se generen discordias y provoquen conflictos de todo tipo y no se piense que quiero defender al Diablo, no, pero no quiero que se dejen cosas sin aclarar cuando le mienten al presidente y es lo que no se vale.