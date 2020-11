Estamos como el tío Lolo

CUANDO DE JODER SE TRATA CUALQUIER DIFAMACIÓN O MENTIRA SIRVE PARA TALES FINES- FRASES FUERA DE CONTEXTO O FOTOS CON MIRAS A GOLPEAR EL CORAZÓN DE LAS GENTES Y SE OLVIDAN DE LO QUE SE HACE, NI RECONOCEN LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS TIEMPOS ACTUALES Y LAS CIRCUNSTANCIAS DIFÍCLES QUE TRAEMOS. EL ASUNTO ES JODER POR JODER Y PUES JODEN, PARA ELLOS LOS JODERORES, LO QUE IMPORTA SON SUS FINES Y LES VALE MADRE SUS MEDIOS.

COMIENZA EL VERDADERO JUEGO POLÌTICO EN LOS ESTADOS UNIDOS, le abren a Donald Trump y a su familia dos investigaciones por evasión fiscal, pero les vale, ellos están blindados porque ahí tienen escondido nada menos que a su asesor estrella en esos fraudes, saqueos y robos como lo es el “virrey”, LUIS VIDERAGAY, quién seguro les dirá si corren, se disculpan o se van mucho al rancho de AMLO: “La Chingada”…claro que AMLO, en un acto de buena voluntad y de sanar heridas y entuertos, le podría enviar por unos días a don Santiago Nieto que es experto en darles la joda a corruptos, evasores, lavadores y está totalmente[AS1] [AS2] dispuesto a sacar el “palo” o garrote o espada de la justicia donde sea para mostrar que las cosas ven en serio y como regalo de su cupleaños 78 a Joe Biden, no se piense que lo decimos en balde es así como muchos manejan a los viejos que nos gobiernan, ya saben que aquello de la sabiduría y la experiencia es vital para un buen gobierno y no hay nada mejor que tener intercambio de ellas con los iguales, esto no quiere decir que decimos que nuestro presidente es un vIejito, al lado de Biden, pues es un chamaco…

Es curioso que el jefe de las fuerzas armadas tenga que dar justificaciones para mostrar que no tienen relación con el genera Salvador Cienfuegos y declara que todo lo que hace el ejército está sustentado en el valor que le dan al mando civil y a las instituciones que representa el presidente y que ellos no andan en busca de poder, pues algunos se preguntan que para que lo quieren si tienen el mejor poder el de su valor, el respeto y el militar que todos los mexicanos les reconocemos, sabemos que los llamados al golpismo de la derecha ha quedado en llamados vanos y que si bien es cierto que no todos piensan igual y hay algunos que no tienen esos valores como lo mostraros en los tiempos del 68 y en otras represiones donde los mandos ligados al presidente de esa época y su sumisión a los grupos de la CIA les hacían hacer cosas graves, amparados en que luchaban contra el comunismo y apoyaban a los Estados Unidos en la famosa Guerra Fría, por fortuna no pudieron dar el golpe definitivo en el 68 tal como lo propusieron a Marcelino García Barragán y gracias a su patriotismo y a su liga con el General Cárdenas, se evitó que México encabezara el golpismo latinoamericano que no deja de ser una aspiración de los militares gringos en su eterna lucha por el control continental.

Lo que es una realidad es que desde hace mucho tiempo agencias y espías norteamericanos están empeñado en lastimar la moral y el prestigio del Ejército Mexicano, ya, finalmente, tienen penetrados las otras agencias de seguridad de tal suerte que no solamente cuentan con los datos que les importa sino que cuentan con sus jefes y agentes nacionales para que les hagan el “trabajo sucio” o les hagan los favores para hacer sus tropelías con total impunidad, ahí está la prueba de Rápido y Furioso y Receptor Abierto donde violando nuestra soberanía no se han realizado ni siquiera las investigaciones en el país para dar con los políticos, agentes y funcionarios nacionales que les permitieron realizar el tráfico de armas, su reparto su venta y regalos a las agencias y a los grupos de la delincuencia, y eso que violaron la soberanía nacional y les vale madre a todos los funcionarios y políticos pues se la llevan en puro discursos y no investigan nada.

Está comprobado cómo los agentes de la DEA, FBI, CIA y otras agencias andan por todo el país haciendo sus tropelías y sus investigaciones, que tratan de tener los datos de gente importante que no está de acuerdo con el actual gobierno y alientan para que se vayan a residir a los Estados Unidos y se lleven sus fortunas y generen una crisis económica en el país que obligue al gobierno a solicitar apoyos y ayudas internacionales, tal como lo hicieron en el saqueo y robo de los ahorros nacionales con el FOBAPROA, para iniciar el proceso de privatización masiva de lao bienes nacionales y tener el control financiero del país por medio de lo banca extranjera dominada por ellos, en fin, ahora nuestra dependencia es total en comercio, producción, financieramente y militarmente de los Estados Unidos así que solamente les falta cualquier cosilla para tener el control definitivo de México y en esas andan, si no lo entendemos los mexicanos es que seguimos de pentontos y suplicando por los milagros que no llegan, y así pues la culpa de la dependencia no es solamente de los norteamericanos es nuestra, de los políticos y funcionarios deshonestos y pro yanquis que tenemos a pesar de que nos digan que estamos en franca lucha contra el neoliberalismo, cuando al final de cuentas tenemos en el cogote a los grandes multimillonarios que son los que marcan la línea económica del gobierno en materia de inversiones masivas y de grandes obras, ellos, siguen utilizando los bienes y fondos públicos para hacer sus negocios privados y los jodidos seguimos trabajando, incluso, utilizando a nuestros soldados para que les hagan la chamba como albañiles de cuarta…

La realidad es que a pesar de todos los discursos y clases mañaneros que nos dan a los mexicanos que debemos o nos gusta escuchar al presidente pues solo parece que nos entran como en las escuelitas, las ideas por una oreja y salen por la otra, pero el caso es que los mexicanos hablamos muchos y hacemos poco por cambiar y arreglar las cosas, sin duda, diga lo que diga el secretario de la defensa hay en sus filas muchos fifís, ratas y antipatriotas que son servidores de los norteamericanos y de los grupos criminales y ahí andan como si nada… al tiempo que es la madre de la verdad…