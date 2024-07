Los cárteles tienen el control de México: Donald Trump

Tras la aplastante derrota en elecciones pasadas, militantes piden su renuncia de la dirigencia * El Presidente Andrés Manuel López Obrador abrevió con una frase coloquial la riña que se vive en Acción Nacional: “Cuando se reparte mal el botín, hay motín” * Exvocero de Alfredo del Mazo, acusado de estar ligado en el lavado de dinero de Latinus

ALFREDO IBÁÑEZ

Tras la aplastante derrota del Partido Acción Nacional (PAN) en las recientes elecciones, son múltiples las voces que piden la renuncia de su dirigente, Marko Cortés… y con justa razón pues se ha convertido en el sepulturero de ese partido.

En su afán de contener el avance de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llevó a cabo una alianza polémica, híbrida con el Partido Revolucionario Institucional (PRI); más que buscar la suma de fuerzas en beneficio de la población, lo movió su sed de poder.

El resultado es de todos conocido, un apabullante fracaso ante Morena, instituto político que supero al PRI, PAN, al Partido de la Revolución Democrática (PRD) con más de 30 puntos.

CORTÉS NO ACEPTA SUS ERRORES

Marko Cortés no acepta sus errores, no quiere reconocer que su dirigencia, él mismo, está alejado de los electores, que no representa a la población y que los votantes no los ven como la opción, sino como aquellos que se sirven del poder para beneficio propio.

Una y otra vez repite que se trató de una elección de Estado, donde se utilizó todo el poder del gobierno, que no hubo piso parejo y que incluso hubo intromisión del crimen organizado.

No acepta que perdió la elección, entre otros factores, porque ha sido incapaz de conducir a ese partido, que no ha sabido emocionar a los electores y mucho menos convencerlos de que son la alternativa.

El dirigente del PAN vive momentos extra al frente de Acción Nacional, la derrota fue aplastante, pero recurre a la mentira y hace creer que hubo fraude y que el resultado se puede revertir.

Nada más alejado de la realidad, perdieron las elecciones y punto. El siguiente paso es que deje la dirigencia de Acción Nacional, daña más a ese partido estando al frente de él.

CRÍTICAS AL POR MAYOR

Las críticas en torno a su desempeño por parte de los panistas crecen.

Para muestra un botón: el caso más reciente corrió a cargo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien sintetizó la postura de sus compañeros de partido.

Sostuvo que Marko Cortés es el que más daño le ha hecho en la historia a ese partido, también le recordó que se ha beneficiado del cargo y ha favorecido a sus cercanos.

De forma directa acusó a los dirigentes actuales de Acción Nacional de “servirse con la cuchara grande” y aseguró que en los últimos seis años se apoderaron de las candidaturas plurinominales -elegidas por representación proporcional-, así como de las notarías.

A 85 años de su fundación, el Partido Acción Nacional vive su peor crisis, sus dirigentes, nacional y los estatales, son señalados de actos de corrupción por no transparentar el uso de las prerrogativas, así como de cerrarle el paso a nuevas voces y privilegiar a sus allegados e incondicionales vía el grupo conocido como los padroneros, para de esa manera apropiarse de las candidaturas.

El fin de Marko Cortés al frente del PAN está cerca, su gestión termina en este año, pero los panistas hacen cuanto pueden para acelerar su salida, están determinados a que la elección se abra a la ciudadanía.

Mientras tanto, en la Cuarta Transformación disfrutan del pleito entre panistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador abrevió con una frase coloquial la riña que se vive en el PAN: “Cuando se reparte mal el botín, hay motín”.

EXVOCERO DE ALFREDO DEL MAZO, JORGE PÉREZ ZAMUDIO, LIGADO AL LAVADO DE DINERO DE LATINUS

En el Estado de México surgen nombres de personajes ligados al presunto lavado de dinero de la empresa Latinus.

El primero de ellos es quien fuera el titular de Comunicación Social del exgobernador Alfredo del Mazo Maza, el polémico Jorge Pérez Zamudio.

Un personaje que fue despedido del cargo por utilizar recursos públicos para pagar campañas negras en contra de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en especial contra la ahora gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Durante la gestión del ex gobernador del PRI, se favoreció a Latinus con más de mil millones de pesos.

Pese al millonario presupuesto para publicidad que manejó a su antojo, el cual se hizo de manera poco transparente, hasta ahora no ha sido alcanzado por el brazo de la justicia.

La investigación contra Latinus continúa, seguramente saldrán más nombres de presuntos implicados.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez ya fue conminada por diputados locales de su partido para que priorice el tema, se conozca y se sancione a los implicados en el presunto lavado de dinero.