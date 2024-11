Jorge Romero, descrito de cuerpo completo por la Presidenta Sheinbaum

Es el líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, expresa la Ejecutiva federal * Frente a la serie de declaraciones en su contra, el exdelegado en Benito Juárez se defiende de las acusaciones y no se acongoja; en su oportunidad dijo que va a buscar dialogar con el gobierno de la Primera Mandataria CSP

ALFREDO IBÁÑEZ

A Jorge Romero, nuevo dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), no lo quieren ni en su casa, ni en su partido y menos en Morena, pues son diversas las voces que lo señalan de corrupto.

Quienes lo han evidenciado no hablan al tanteo, lo conocen muy bien y saben de qué pie cojea.

Por ahora en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó un punto de acuerdo para investigar las acusaciones de corrupción que pesan contra el panista.

Dentro de las figuras que lo han puesto al descubierto por su turbio actuar está el de su compañera de partido, y quien fuera su contendiente en la elección interna del PAN, Adriana Dávila, quien dijo que el proceso careció de transparencia y se recurrió a prácticas antidemocráticas.

Tras dejar en claro su desacuerdo por la forma en cómo se llevó a cabo la elección, sostuvo que se trató de una elección inequitativa en la que se violó la legitimidad.

Jorge Romero, junto con su equipo, recurrió a diversas prácticas para salirse con la suya y apoderarse del PAN, un partido que aun estando en ruinas representa cientos de millones de pesos, y eso sólo por lo que corresponde a las prerrogativas, pero habría que sumarle que dispondrán de la asignación de cargos públicos a su conveniencia, como senadurías, diputaciones federales, locales, presidencias municipales, regidurías, en fin, una larga lista de espacios que representan dinero y poder.

Presuntamente el nuevo líder panista tiene cola que le pisen, está involucrado con diversas carpetas de investigación relacionadas con el tema del cártel inmobiliario, un grupo mafioso que por años ha operado en la alcaldía Benito Juárez y del que hay evidencias es la cabeza.

En su momento la Fiscalía de Justicia capitalina dio a conocer que Jorge Romero se ha beneficiado de la red ilícita que representa el llamado cártel inmobiliario.

Por cierto, otra de las voces en contra del polémico Jorge Romero es nada más y nada menos que la de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia mañanera del pueblo, de manera directa lo describió de cuerpo completo; sostuvo que es el líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México.

Horas después del triunfo del panista, al ser cuestionada dijo que lo conoció muy bien en la Ciudad de México, y añadió que el grupo que encabeza ha sido denunciado por constantes actos de corrupción.

La Presidenta Sheinbaum Pardo recurrió al libro del expresidente Felipe Calderón, en el cual “en su libro dice: ‘Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado de la Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío, me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con eso, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad’”.

Frente a la serie de declaraciones en su contra, el exdelegado en Benito Juárez se defiende de las acusaciones y no se acongoja.

En su oportunidad dijo que va a buscar dialogar con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Adelantó que será una sola vez la que lleve a cabo ese intento, y en caso de ser rechazado tomará las calles de la capital.

“Ofrecemos la mano, ellos deciden si la dejan extendida, allá ellos. Que demuestren lo que quieran demostrar. Si quieren clasificar, como llevan seis años haciéndolo, entre ciudadanos de primera y de segunda, entonces el PAN va a darse su lugar y vamos a alzar la voz”, afirma de manera categórica Romero.

Es evidente el rechazo del gobierno de Morena hacia el panista, como lo es de sus propios compañeros de partido, muchos de los cuales fueron obligados a alinearse en favor del grupo que hoy se ha apoderado del PAN.

Jorge Romero peca de soberbio, no quiere reconocer que no es indispensable para el gobierno federal, no tiene peso político, no representa nada al igual que el resto de los partidos de oposición.

Lo cierto hasta el momento es que es señalado de estar involucrado en el cártel inmobiliario que opera en la alcaldía Benito Juárez, grupo que se ha enriquecido de manera escandalosa, y del cual varios de sus integrantes están en la cárcel; el caso sigue abierto y pueden proceder contra su líder.