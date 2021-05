Punto de quiebre

Tía Beatriz, de las del lado materno toluqueño, era muy bienvenida en cualquier velorio, porque llorando era una profesional. Para los niños de la familia era horrible que llegara a cualquier fiesta infantil porque se presentaba con su cara triste, se sentaba y todo eran lamentos, comiendo pastel. Su queja perpetua era su matrimonio porque su esposo, tío Ricardo, era un crápula de diploma y banda de honor, un tipo con más defectos que Juan Charrasqueado. El abuelo Armando que nunca hablaba por ventilar la garganta, un día dijo: -No le hagan caso a Beatriz, se casó sabiendo cómo es Ricardo, así le gusta, le gusta sufrir –viéndola como Magdalena en el entierro de su zafio marido, este menda se acordó de las sabias palabras del abuelo.

El país atribulado por la violencia de la delincuencia organizada, los desaparecidos, las fosas comunes y el Presidente manifiesta su preocupación por la violencia… en los videojuegos y la televisión (15 de abril de 2021).

El país asolado por la pandemia del Covid-19, 2 millones 400 mil infectados, 219 mil fallecidos y el Presidente alerta a la población sobre una nueva epidemia y pide tener cuidado con la… “infodemia” del virus que transmite noticias falsas y desinforma a través de Twitter, Facebook o WhatsApp (6 de mayo de 2020).

El país observa extrañado que el Presidente se rehúsa a atender a madres de niños con cáncer, a mujeres víctimas de la violencia, a madres de violadas y asesinadas, a madres de desaparecidos. El 5 de junio de 2020 en Xalapa, Veracruz, un grupo de madres intentó que las escuchara; el convoy de camionetas en que iba el Presidente no se detuvo. El Presidente explicó al día siguiente que no las podía atender “por la sana distancia”, pero antes, el 29 de marzo de ese año, se detuvo en la carretera Badiraguato-Guadalupe, Sinaloa, para acercarse a pie a la camioneta en que estaba esperándolo la mamá del “Chapo” Guzmán y saludarla de mano, “merece todo mi respeto (…) cómo la voy a dejar con la mano tendida (…) no soy robot, tengo sentimientos”, explicó.

El país se estremece por la tragedia en la Línea 12 del Metro de la CDMX con sus 26 muertos y 79 heridos y el Presidente pidió esperar el dictamen sobre el accidente y no caer en linchamientos políticos (7 de mayo 2021), pero ayer aceptó que él, el Presidente de México, echó a andar la investigación de la FGR contra los candidatos a Gobernador de Nuevo León, del PRI y Movimiento Ciudadano: “Claro que sí, no soy cómplice (…)”.

Damas y caballeros, así es nuestro Presidente y nadie puede decirse sorprendido.

Es el mismo que en 1988 perdió las elecciones a Gobernador de su estado y organizó tomas de plazas y plantones de protesta, incluido uno en el Zócalo de la CDMX; el mismo que en 1991 en Tabasco, tomó las plazas de los municipios de Cárdenas, Nacajuca y Jalpa de Méndez, y luego hizo el “Éxodo por la Democracia” protestando por las elecciones municipales en la entidad; el mismo que en 1994 volvió a perder las elecciones a Gobernador y organizó el “exilio”, otra caravana rumbo a la capital y ocupó el Zócalo de fines de junio a septiembre.

Es el mismo que en 1996, bloqueó 500 instalaciones de Pemex en Tabasco, entre pozos petroleros, depósitos y oficinas, exigiendo indemnización para grupos de campesinos; el mismo que en el 2000 se hizo candidato a Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, violando la Ley Electoral que exigía cinco años de residencia; el mismo que el 7 de abril de 2005, fue desaforado y suspendido como Jefe de Gobierno de la capital del país por no respetar una sentencia judicial y organizó protestas, una marcha multitudinaria… y dobló al gobierno federal; el mismo que en 2006 perdió las elecciones para Presidente de la República, tomó tres meses el Zócalo y Paseo de la Reforma, dislocando la capital del país y mandó al diablo las instituciones.

Sí, estimado connacional, Andrés Manuel López Obrador es el mismo que siendo Jefe de Gobierno del D.F., ante la marcha masiva contra la inseguridad que realizaron organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, empresarios, intelectuales y artistas, desbordando avenida Reforma, declaró que había sido “la marcha de los pirrurris”. El mismo que declara que “(…) la cuarta transformación no dará ni un paso atrás, ya se pueden ir despidiendo los conservadores de que establezcan gobiernos corruptos, injustos e inhumanos”, y desdeña la marcha de protesta contra su gobierno, en 115 ciudades del país y la CDMX (dato de El Universal, 13 de junio de 2020).

Nadie puede hacer como que se sorprende, así es, aunque tal vez con una diferencia: Conforme pasa el tiempo sentado en La Silla, va diciendo las cosas más clarito: Ataca a la Auditoría Superior de la Federación, al Instituto Nacional Electoral, a los órganos autónomos que se interponen a sus designios, a los jueces que no sentencian a su gusto, a los abogados que defienden empresas, a las organizaciones de la sociedad civil y a todo lo que le parezca que se opone ahora o pueda después descarrilar su proyecto más querido: Prolongar su mandato.

Por supuesto eso último de que quiere prolongar su mandato es una pura especulación de este tecladista, sí, pero estando eso en el ambiente, con tantas voces de alarma que previenen al país que eso es lo que subyace en la aprobación legislativa de alargar el periodo del Presidente de la Suprema Corte (por lo pronto la voz de Porfirio Muñoz Ledo, que no es baba de perico), uno supondría que el Presidente saldría a declarar que no, que lo ofende que anden diciendo eso, que él es demócrata, que va a respetar la Constitución… pero, no, se reserva como toro resabiado, guarda un silencio ominoso y sigue tanteando hasta dónde puede llegar, qué tanto aguanta la gente.

Lo de intentar meter a la cárcel a los candidatos opositores de Nuevo León, puede ser lo que aglutine a todos los partidos de oposición y al Norte del país en su contra, él no lo supone porque se imagina invencible, pero bien puede ser en su historia política el punto de quiebre.