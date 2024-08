¿Tú también Manuel? Para eso me gustabas

Los mercados y las inversiones nacional y extranjera están en suspenso * En medio de los dimes y diretes respecto de dicha iniciativa, el embajador Ken Salazar expresa que la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo es una política centrista y que respetará la independencia de Poderes

MARCO ANTONIO FLORES***

Si lo que se quiere es lograr justicia pronta y expedita, el Poder Judicial solo es el útimo eslabón. Lo que México requiere es una reforma integral a la justicia que debe abarcar en primer término el sistema de procuración y administración de justicia.

La polémica reforma al Poder Judicial, propuesta por el Mandatario Andrés Manuel López Obrador, cada día arroja más costos políticos y económicos para el país y para la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

La última estimación del costo de las elecciones de ministros, magistrados y jueces podría ser similar a una elección presidencial, afirmó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Se estiman 10 mil candidatos para ocupar mil 680 cargos. Además, los mercados, la inversión nacional y extranjera están en suspenso, lo mismo que el futuro del T-MEC.

Aunque la misma presidenta y el ratificado secretario de Hacienda repiten en diferentes foros que todo está en calma y así seguirá… no es del todo aceptable, ni confiable, para los dueños del dinero y grandes empresarios de Estados Unidos y Canadá que participan en el tratado comercial más grande del mundo.

En medio de los dimes y diretes respecto de la reforma, el embajador Ken Salazar dijo que Sheinbaum Pardo es una política centrista y que respetará la independencia de Poderes.

Los defensores y aplaudidores de la 4T, incluidos Ricardo Monreal e Ignacio Mier, afirman que con la elección se democratizará el Poder Judicial y llegará la anhelada justicia pronta y expedita. Todos los cargos se elegirían de listas compuestas por candidaturas enviadas por la futura Presidenta de México, las dos Cámaras del Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero todo mundo sabe que la elección popular no garantiza acabar con la corrupción, pues también anida en gobernadores, legisladores, alcaldes, quienes son elegidos por el voto del pueblo. En concreto: que los ministros de la SCJN sean elegidos por el pueblo no es la solución. Su Revista IMPACTO lo ha dicho en ediciones pasadas.

La “buena noticia” es que la mitad de cargos se elegirían en junio de 2025, ya que los tiempos que se están proponiendo para poner en marcha la Reforma Judicial darían un respiro y un compás de espera a Claudia Sheinbaum para replantear esta caprichosa y vengativa iniciativa presidencial.

Considerar con sensatez, realizar una reforma integral que debe abarcar en primer término el sistema de procuración y administración de justicia que incluya a la Fiscalía General de la República (FGR), las Fiscalías estatales, así como el papel muy importante que juega el Ministerio Público.

RESCATAR EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO

El sistema penal es el eje que mide cuando hay justicia en un país. Por ello, lo primero que se debe atender es rescatar, evaluar y mejorar al Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA), aprobado en 2008, que en 2016 -primer plazo- y aún en 2024 no ha logrado implementarse plenamente.

Uno de los vicios del viejo sistema penal era la tortura y la fabricación de culpables que hacía el Ministerio Público apoyado en una inexistente policía de investigación. Es precisamente esto lo que nunca ha dejado de ocurrir.

Se gastó en nuevas salas para los juicios orales, pero no se invirtió en la renovación del MP y en la profesionalización de una auténtica “policía de investigación”, por lo que los vicios institucionalizados no se movieron. Por ello, la impunidad sigue “in crescendo”, la “puerta giratoria” se explica y no es culpa, en la mayoría de los casos, de los jueces.

Aún existe gran distancia entre las normas y las realidades institucionales. Independientemente de todas las reformas que se requiere, hay dos que son muy importantes, son la “clave” para un cambio profundo: Primero, la renovación del MP, apoyado de la policía investigadora, ya que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista; y segundo, un gran pendiente, la creación de un nuevo y único Código Penal Nacional.

Por definición, el MP es un organismo público, tiene la representación de los intereses sociales mediante el ejercicio de las facultades de investigación de los hechos que revisten los caracteres del delito, protección a las víctimas y testigos, y dé titularidad y sustento de la acción penal.

Su función consiste en el “esclarecimiento de los hechos” a través de una sólida investigación que dé sustento a la acusación. De su desempeño depende que existan datos y razones para pruebas válidas y transparentes, que den forma a la “argumentación jurídica” que conlleva explicación clara y persuasiva, no solo para la víctima, también para el imputado y la sociedad en todas las etapas del procedimiento penal, incluidos el juicio oral y la sentencia.

Del mismo modo resulta impostergable la creación del Código Penal Nacional, que debe homologar todos los delitos y agravantes en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país. No podemos tener 32 códigos, porque -al final de cuentas- si no hay una homologación de defensa social, no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas.

Este nuevo Código debe establecer con toda precisión la competencia local y la federal, en razón de la defensa de los derechos individuales, por un lado, y por el otro los derechos de la nación. Dejar atrás el recurrido recurso de que los delitos locales los atraiga la Federación. Con ello se podría rediseñar y organizar tanto el MP en todo el país como una sola Policía Federal Ministerial, incorporando y capacitando a las múltiples y dispersas policías locales que se tienen en todo el país y que suman más de 400 mil elementos. Se definirá en dicho código el catálogo de ilícitos que corresponderá atender exclusivamente a la Fiscalía federal.

CÓDIGO PENAL NACIONAL

El Código Penal Nacional no sería un código único, pues se mantendrá la facultad de los Congresos locales para legislar sobre hechos y sanciones ilícitas que queden fuera del catálogo nacional. La existencia del Código Penal Nacional daría claridad a las definiciones de algunos ilícitos graves, como los feminicidios, donde las cláusulas para tipificarlos varían hoy de entidad a entidad.

México y 130 millones de mexicanos ya no pueden esperar. Es impostergable mejorar, de una vez por todas, nuestro sistema de procuración y administración de justicia. En la nueva legislación, el fiscal general de la República es quien preside al MP de la Federación y a sus órganos auxiliares, que son la Agencia de Investigación Criminal (AIC), las fiscalías especializadas, la policía investigadora y los peritos.

Hagamos realidad la “autonomía” de la nueva FGR. Ahora en 2024, con el arribo de la primera presidenta de México, se debe cumplir con la trascendental función de la FGR y las estatales de apoyo y sustento para la impartición de justicia que corresponde al Poder Judicial.

Ya lo hizo en la CDMX con Omar García Harfuch, se fortaleció la investigación, el MP y la Fiscalía en sus facultades de inteligencia e investigación. Si se logra una reforma integral se podrá combatir la impunidad y hacer válida la misión de la ley penal: Garantizar la paz, convivencia y la armonía social; prevenir y combatir la aparición de conductas delictivas, así como proteger los bienes jurídicos fundamentales.

Será bueno analizar con objetividad las iniciativas “definitivas” que presenten las fiscalías, las escuelas de derecho y el Poder Legislativo. Habrá que evaluar el papel de los jueces de control en el proceso penal. Podría ser conveniente -para agilizar- determinar un solo “responsable” del proceso, desde la detención hasta el juicio oral y la sentencia.

Esta necesaria responsabilidad podría quedar a cargo del MP, dotándolo de más facultades y menos trámites burocráticos con protocolos transparentes, no discrecionales, con plena autoridad para decidir en todas las etapas del juicio.

REFORMA INTEGRAL AMBICIOSA

Se trata de una reforma integral ambiciosa y de largo alcance. Después de analizar la procuración y administración de justicia, correspondería una reforma al Poder Judicial, pero enfocada a reducir su estructura y, quizá, desaparecer el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) y darle independencia para monitorear, sancionar y castigar a los jueces corruptos o ineptos.

De las propuestas que hemos mencionado, nos parecen más importantes las relativas al MP y la creación de un nuevo “Código Penal Nacional”. Se debe fortalecer y reorganizar todo al MP para que sea el eje responsable de todas las etapas del procedimiento penal.

Relevar gradualmente toda la estructura de MPs mediante nuevos métodos de nombramientos a partir de méritos académicos, capacidad, vocación y honestidad para el desempeño de estas dos especialidades en materia penal. Capacitación integral para una “coordinación” efectiva entre agentes del MP y policías profesionales, desde la detención, agilización y homologación de protocolos de investigación y de recepción “inmediata” del imputado, medidas cautelares, plazo de cierre de investigación, vinculación a proceso y todas las etapas del procedimiento, incluido el juicio oral y la sentencia.

La FGR debería crear un Centro o Instituto Nacional de Capacitación, tanto para agentes del MP como para policías de Investigación o policía procesal, en el que los programas se impartieran en forma simultánea y homologada para el fuero federal y común, en concordancia con un nuevo Código Penal Nacional.

Podría crearse un centro de capacitación en cada entidad -sustituir a los equivalentes que tienen-, pero con una linea normativa que homologue programas y protocolos.

La reforma al Poder Judicial como está planteada, lejos de lograr justicia pronta y expedita, puede convertirse en un galimatías costoso e ineficiente.

Vale la pena que Claudia Sheinbaum actúe con sensatez, mesura y patriotismo. Que haga a un lado las venganzas políticas y caprichos de su jefe y mentor para poner en marcha una auténtica reforma integral de la justicia.