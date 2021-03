Problemas en puerta

“SEÑOR, DICEN QUE EN EL VIEJO AEROPUERTO DE TEXCOCO NO SOLAMENTE SALEN LOS ESPANTOS SINO QUE LOS COCODRILOS VUELAN”. ¿ Y QUIÉN ES EL PENTONTO QUE DICE TALES COSAS SI SOLAMENTE HABLAMOS DE TRANSAS Y NEGOCIOS? PUES DICEN QUE EL MERO MERO PETATERO. “BUENO, ASÍ ES LA COSA, SI SALEN ESPANTOS Y VUELAN LOS COCODRILOS, PERO BAJITO, Y CÁLLESE PORQUE SI NO NOS QUINTAN LA UBRE PARA CONTINUAR MAMANDO CON TODOS LOS CUATES, SOCIOS Y CÓMPLICES QUE NOS GENERÓ EL TRATO PARA LLEGAR A ESTE PUESTO PÚBLICO”…

LO QUE ES EL INGENIO Y LA NECESIDAD, UNA BELLA SEÑORA SE QUITA LA TANGA Y LA COLOCA COMO CUBREBOCA PARA PODER ASISTIR A COMPRAR EN UNA TIENDA… OTROS, SE BAJAN LOS CALZONES PARA CONTINUAR EN LA UBRE GUBERNAMENTAL, PORQUE NADIE SOBREVIVE FUERA DEL PRESUPUESTO… Y CON EL CUENTO DE QUE SON TECNÓCRATAS PUES ESCONDEN SUS ASPIRACIONES Y TRANSAS POLÍTICAS…

Y como la cosa está del carajo, los jodidos pues le van a todas y así ahora se compran ataúdes de cartón que cargan hasta 125 kilogramos por 200 pesos, antes se compraban petates, pero ahora son más caros y la cosa está tan del carajo que la misma seguridad del presidente está totalmente relajada y coloca en peligro al mismo, así, el jovencito que le llegó de pronto hasta donde estaba no solamente burló la seguridad sino que también es un joven que anteriormente había sido detenido por traer metanfetaminas y es del estado de Durango, donde los alacranes pican y matan…

Y el General Secretario que ha sido tan duramente criticado por la ASF sigue contaminado de coronavirus y nuevamente en los análisis pues resulta positivo y debe estar preocupadísimo por las “dudas” de los señores auditores, no porque vayan a descubrir transas y negocios sino porque se van a generar líos políticos y conjuras y conjeturas para distraer en tiempos políticos, todos sabemos que en la realidad muchos de los graves errores de los miembros del ejército en los últimos tiempos se deben a las intrigas civiles, por esa razón también hace varios sexenios los propios mandos solicitaron generar una ley para evitar que a las Fuerzas Armadas se les utilizara para reprimir movimientos políticos sociales. Y bueno, como hay mucha chamba pues hay que hacer todo tipo de talacha porque los políticos son buenos para hablar y criticar pero no para construir y hacer.

Los tiempos son diferentes pero los desmanes y problemas son iguales, no entienden que no entienden que AMLO está proponiendo y optando por un cambio de sistema, no de administración, a pesar de que el cambio de sistema lleve implícito el de la administración, por ello debe generar la conciencia política en la ideología política impuesta a las grandes masas, total, no importan que entiendan o no, el caso es que estén dispuestos a seguir incondicionalmente a su líder y el resentimiento social y político que impera en México hace ese milagrito en la actualidad, algunos analistas dicen que con esto no le da el nivel para que se genere el cambio y se consolide su proyecto, bueno, eso dicen los que quisieran que las cosas cambiaran de tal suerte que hay muchos que ya piensan que el mejor destino del país es el que se genere un “atentado” en contra de un hombre que, aparentemente, está muy dejado de la seguridad y esto podría ser, no es nada que no se pueda realizar, pero tendríamos que entender que la misma dinámica social y política y el afecto, confianza y esperanza que millones del infeliciaje nacional ponemos o ponen en el presidente es tal que ocasionaría revueltas y violencia que en vez de generar acuerdos y procesos de control y paz social nos llevaría a los movimientos de violencia y de tensión que rompen la paz social, y esto, sin duda, tendría un enorme costo social, político y económica que tal vez obligaría a los gringos a invadirnos para evitar que se contaminen las protestas en su territorio, porque tal como dice el presidente Biden: lo que acontece en México se repercute en los Estados Unidos.

Sin duda estamos en graves problemas con la pandemia, tenemos una enorme crisis de salud y económica porque ya se agotaron los ahorros de los mexicanos y hay desesperanza y enojo, malestar, angustia por la falta de empleo y del bajón de sueldos y de ingresos que ahora vivimos todos, estamos en condiciones ideales de protesta y es lo que algunos buscan, generar protestas para ver que sacan en las revueltas o cómo negocian los acuerdos, hay muchos grupos especializados en este tipo de hamponerías y lo vemos en las calles con el aumento de los vendedores ambulantes, con el aumento del consumo de drogas, con la violencia y los robos callejeros que son enormes y sin control, en las operaciones de muchos grupos de la delincuencia en asuntos políticos y económicos que rebasan a las mismas investigaciones y autoridades y colocan al gobierno en desventaja en muchos lados, en fin, la violencia se otea y se huele en todas las calles y zonas, en las colonias marginadas donde la delincuencia opera e impone los controles y deja a un lado a la policía, muchos jefes y jefas de familia optan por la prostitución, el comercio informal o la integración a los grupos de la delincuencia para tener algunos ingresos y así la descomposición familiar es clara y la violencia en los hogares aumenta y alarma, por supuesto creo que el presidente es hombre de experiencia y sabrá entender lo que está sucediendo pero la duda es que con tanto menso y agachón que trae a los lado a los que sólo les interesan los puestos con presupuestos es si podrá resolver muchos de esos conflictos porque si no lo hace las cosas pueden estallar y todo se va al carajo.