Prisión preventiva aprobada en Diputados tendría tras las rejas a García Alcocer (CRE) y a algún ‘adversario’

Por si le faltaban dientes a la Cuarta Transformación para encarcelar a cualquier acusado de algún delito que amerite cárcel, pues ahora resulta que con la aprobación en la Cámara de Diputados de la Prisión Preventiva, no tendrán que presentarse pruebas definitivas para encerrar a presuntos delincuentes.

…

Y ya sabe usted cómo son los malpensados, hablan de la tentación de aplicarla a los adversarios políticos de la 4aT. Por ejemplo, con las suposiciones de la titular de la SFP Irma Eréndira Sandoval, y las de Santiago Nieto Castillo de la UIF, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, ya estaría tras las rejas ‘defendiéndose’.

…

¿Quién va a contradecir los deseos presidenciales en las conferencias mañaneras..? Alcocer ya sintió ese cariño, eso bastaría para estimular el ‘talento’ de la autoridad para formular, en base a las ‘posibles rutas de lavado de dinero’ y de tesis de conflicto de interés sin comprobar, acusaciones contra el presidente de la CRE.

…

Así que esa sonrisa de Andrés Manuel López Obrador que NO se borró durante toda la gira por Nuevo León, ya tiene motivo de ser, y no precisamente porque estuvo al lado del bronco gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.

ENOJAN A TATIANA EN CAFÉ POR GUARDIA NACIONAL ¿CONSERVADORES..?

El café de la Condesa estaría lleno de ‘conservadores’…? porque molesta y apresurada salió del local Tatiana Clouthier Carrillo la tarde de este miércoles. Con sarcasmo, algunos comensales pidieron un aplauso por militarizar al país.

…

@AndrésCitizen1 agregó: “Molesta se retiró (Tatiana) del lugar. Así debe la sociedad hacerles saber que no estamos de acuerdo con traiciones” ¡Ufff..!

…

La hija del ‘Maquío’ se retiró y contestó en twitter @tatclouthier que se fue porque su cita era en “otro café, en otra esquina” -ahhh..- y que además ella NO votó a favor de la Guardia Nacional. El tuitero testigo la refutó: “Hasta le dijeron: ‘no se enoje’”.

No me retire por eso; la cita era en otro café otra esquina; yo no vote a favor de la GN; les respondí q deben informarse antes de opinar. Me da gusto se expresen, triste sin conocimiento.

— Tatiana Clouthier (@tatclouthier) February 21, 2019