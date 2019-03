Porrismo legislativo de Tatiana y Delgado para desmantelar partidos de oposición

Todo parece encaminado al 2021. La aparición de Andrés Manuel López Obrador en la boleta, ya sea con revocación de mandato si se avala la iniciativa, o mediante consulta pati…, perdón, consulta ciudadana, y ahora también la popular reducción del presupuesto.

…

Tatiana Clouthier Carrillo, apoyada por el líder de la bancada de Morena en Diputados, Mario Delgado Carrillo, traen entre manos una maniobra muy popular de reducir el presupuesto en 50%, con el perverso trasfondo de debilitar a los partidos de oposición, esos que por ejemplo no tienen líder supremo que de lunes a viernes se apodera del foro en Palacio Nacional con una conferencia mañanera.

…

Si a esto le adicionamos los superdelegados federales en los estados dirigidos por Gabriel García Hernández desde Presidencia, que apabullaron a 16 gobernadores de oposición, empezamos a dimensionar del proyecto bajo la mesa.

…

Haciendo cálculos, el presidente toma cámaras y micrófonos más de 450 horas al año, solamente en la mañanera, y no hay día en que no sea mencionada la oposición encarnada como el mal, por neoliberales, conservadores y neo porfiristas.

…

A esto súmele los programas sociales convertidos en clientelares como las estancias infantiles, los refugios para mujeres víctimas de la violencia ahora bajo la tutela del Estado, esto es, Morena, que serán parte de miles de millones de pesos en efectivo que, según cálculos de María Amparo Casar, tendrán comprados a otros 20 millones de ‘clientes’ para las urnas.

…

¿A poco Tatiana y Mario pensaron en la verdad irrefutable en las manos, y que nadie sería capaz de cuestionarla..? ¡a otro perro con ese hueso..! como dice Ya Saben Quién.

INVESTIGAN TRANSA EN CIP DE ESCUINAPA; COMPRAN RANCHO DE TOLEDO EN 120 MILLONES, DICEN A AMLO: “VALÍA 30”

Para todos aquellos que se quedaron a medias cuando Andrés Manuel López Obrador habló de la transa en la compra del rancho Las Cabras de Antonio Toledo Corro por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, comentan a este espacio que en el viaje a Mazatlán le informaron al presidente que el valor real era de un poco más 30 millones de dólares.

…

Sin embargo, Miguel Gómez Mont, director de Fonatur, lo compró en aproximadamente 120 millones de dólares para el proyecto Playa Espíritu o CIP de Escuinapa, como dijo López Obrador en la conferencia mañanera de este jueves. En el papeleo se encontraron avalúos fuera de la realidad.

…

Para la Auditoría Superior de la Federación este tipo de operaciones es totalmente fraudulento, y no se trata de vender con la fachada de ‘a lo que me lo quieran comprar’ no es dinero entre particulares, es dinero propiedad de la nación vía impuestos.

…

Pero además la transa a que hizo alusión el presidente es porque desde un principio sabían las partes de la magra viabilidad turística del proyecto, por lo tanto, la sospecha se fundamenta en que crearon en contubernio en el 2009, una fantasía para justificar el precio de compra – venta.

…

La ASF, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto Castillo y el Fiscal General Alejandro Gertz Manero preparan una investigación a fondo porque los avalúos previos dan un precio de venta mucho más bajo que los 120 millones de dólares a que fue adquirido por Fonatur.

…

Así lo dijo el presidente: “No les interesó la viabilidad turística, a Fonatur en tiempos de Calderón le interesó la compra para beneficiarse, Playa Espíritu está abandonado, como muchos otros en el país”, y con esta declaración prácticamente entierra el futuro del proyecto turístico más grande del sexenio de Calderón Hinojosa.

…

En voz de López Obrador: “Fonatur compró el terreno en 120 millones de dólares, me enteré de una transa en un viaje a Mazatlán, el centro se llama Playa Espíritu, compraron un rancho en los límites del estado, lo compraron en el gobierno de Calderón en 120 millones de dólares, lo compró Fonatur que estaba en manos del hermano del Secretario de Gobernación, un abogado (Fernando Gómez Mont)”.

PLATAFORMA DIGITAL DE ATAYDE PARA COMBATIR VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA CDMX

“No hay nada que conmemorar el 8 de marzo, la situación de violencia, la falta de empleo y estabilidad económica, impactan negativamente en el desarrollo de las mujeres capitalinas”, comentó el titular del PANCDMX Andrés Atayde.

…

Atayde exigió a la Secretaría de la Mujer capitalina la elaboración de un diagnóstico y la creación de una plataforma digital sobre violencia de género en la CDMX.

…

Las diputadas locales Gabriela Salido Magos, Patricia Báez Guerrero y un grupo de mujeres, al igual que Atayde lamentaron la omisión de las autoridades ante la situación de violencia que día a día viven y sufren las mujeres de la ciudad.

…

Dijo el líder albiazul: “Hoy venimos a las oficinas de la nueva Secretaría de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de México porque hemos visto que no han estado haciendo su chamba, tienen un presupuesto etiquetado para justamente otorga seguridad, tranquilidad y paz a las mujeres que viven en la ciudad y hemos visto que ha pasado justamente lo contrario”.