Peña, Videgaray y Robles en tiempos de lealtades

Declaraciones hechas por un asesor de Rosario Robles sin autorización suya, según aclaró ayer por la noche la ex titular de Sedesol y Sedatu que está en prisión por no informar a su superior jerárquico de las irregularidades cometidas con la llamada Estafa Maestra, tuvo la virtud de poner a prueba a algunos de los personajes del pasado.

Me resisto a creer que cuando esto ocurre, Luis Videgaray decida separar su futuro del de Enrique Peña Nieto, a quien todo debe, al menos su arribo y estancia en las grandes ligas a partir de que sólo era un reestructurador de deudas estatales al lado de Pedro Aspe.

He escuchado mucho, no se si todo, sobre el ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, pero nada que ponga en duda su lealtad, al menos hasta ayer, a su ex jefe tanto en el gobierno mexiquense como en el federal.

Sin embargo suele ocurrir que en ocasiones la vida pone a los individuos en el dilema que se puede resumir en el grito desesperado de ¡sálvese el que pueda! ¿Será el caso?

Un juez y nadie más determinará si es errónea la estrategia de Rosario Robles de canjear su libertad por la cabeza de Videgaray, excluyendo las de Enrique Peña Nieto y Miguel Osorio Chong. Lo de inmoral depende de quien lo diga.

Por lo pronto, el ex secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores enfrentó con adjetivos a lo que su ex compañera de gabinete asegura que no autorizó a sus abogados decir, y aprovechó la ocasión para hacer un guiño al líder de la Cuarta Transformación.

La intención de Robles de conseguir el criterio de oportunidad “en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador… la corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables”, afirmó Videgaray.

En la carta con que salió al paso de los dichos de Sergio Arturo Ramírez, abogado de la ex titular de Sedeso y Sedatu, no dijo mucho porque tampoco el asesor de Robles ofreció mayores detalles de las supuestas órdenes del ex secretario de Hacienda de financiar campañas electorales desde 2012 hasta 2018, pero hizo incapié en un dato fundamental: “ni ella ni sus colaboradores recibían instrucciones de mi parte”, porque en el organigrama del gobierno federal no era su superior jerárquico, sino su par.

Videgaray no falta a la verdad si se refiere al organigrama, pero cualquiera sabe que en los hechos, por decisión del presidente Peña Nieto no fue par de nadie pues fungió como una especie de jefe de gabinete, con excepción del territorio político que le disputaba el secretario de Gobernación, Osorio Chong al que estuvo ligada Robles por afinidad y proyecto político.

Nadie pasaba sin su autorización y, cuando lo conseguían, primero platicaban con él. Al menos de eso se quejaban hasta quienes acompañaban a Peña Nieto antes de suceder a Arturo Montiel en el gobierno mexiquense.

Videgaray remarcó que en 2018 fue secretario de Relaciones y no de Hacienda, lo que, según su parecer, la revelación de que fue él quien ordenó disponer de dinero público para financiar la campaña presidencial del candidato priista, José Antonio Meade, “pone en evidencia la falta de escrúpulo y lógica de estos señalamientos (los del abogado de Robles)”.

Sin ir más lejos, ¿debemos interpretar estos deslindes como anuncio de que Videgaray pasó la pelota a Peña Nieto, el único superior jerárquico de todos y cada uno de los miembros de su gabinete, de tal suerte que si algún responsable hay lo es el ex presidente?

Si esta interpretación es válida, Videgaray de nada es responsable y, en todo caso, la Fiscalía General de la República debe mirar más alto, aunque el problema siempre será cómo probar sin papelito que hable que Peña Nieto ordenó a Luis ordenar a Rosario o que le dio instrucciones sin intermediarios.

Como dijo el clásico Agustín Baena: ¡Acabáramos!

Por lo pronto, agradezcamos a la presunta iniciativa de Sergio Arturo Ramírez conocer un poco más a Videgaray ahora que, como dice, culparlo está de moda.