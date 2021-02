Otras mañas del poder

La realidad es la realidad y las condiciones y circunstancias en la vida generan diferentes caminos que no se contemplan porque las condiciones reales son otras a las que marcarían las reglas morales, así, Julio César Chávez acaba de declarar algo que nos parece real y sincero, finalmente, él, puede ser amigo de cualquiera y no ser ni su socio ni su cómplice y así ha dicho que por diferentes razones entre ellas su fama ha conocido y tratado a los más importantes jefes de las mafias de narcotraficantes en México ya que la mayoría son de Sinaloa y pues así, ni quién diga nada…

Hace algunos años, muchos, recorriendo la frontera con algunos reporteros en busca de historias y de conocer a los hombres de poder en la zona, tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos de gran poder e inteligencia, amigo de muchos políticos nacionales y de los Estados Unidos, hombre de palabra, cumplidor, sincero y equilibrado y este me contaba que cuando era joven, un buen día tuvo que ir al juzgado por una falta civil y cuando estuvo frente del juez, en aquellos momentos, se le ocurrió defenderse y le solicitaba al juez que le prestara su librito del código para buscar un artículo que le defendería, el juez curioso le proporcionó el código y este buscó el artículo 500 y puso cinco billetes de 100 en esa parte y le explicó al juez que el artículo 500 le favorecería y le solicitaba que lo consultara. Al ver eso el juez, se volteó con él y le dijo: Pues amigo efectivamente le ayuda, pero el artículo mil seguro le pone en libertad…

Es curioso, pero el efecto del famoso “charolazo” no cambia en el país, así muchos posibles delincuentes se mezclan con los políticos y se toman fotografías en eventos en los que se infiltran o ellos patrocinan o son invitados y con ello tienen elementos para “apantallar” a muchos funcionarios que con la esperanza de tener y gozar de protección política superior, tuercen la manita y se dan por pagados en las cosas que les solicitan. Así se opera y operaba en las aduanas, con el poder y la fuerza ya sea real o por medio de la corrupción y se encontraban elementos para cruzar los camiones llenos de “fayuca,” como siguen cruzando y llenando los mercados y las calles con los vendedores ambulantes que son la vía de la comercialización. Y para ello operan con elementos que tienen la “charola” y pueden pasar o convencer o tener los contactos para cruzar la “fayuca” sin problema, y sin duda las cuotas son importantes porque depende de la carga y del destino como van cobrando las cuotas en dólares y este proceso sigue gracias a las charolas del poder…

Tan son así las cosas en la realidad que hace también algunos años, alguien me comentaba una de las tretas de un importante jefe de la policía que al final de cuentas basaba su fuerza y capacidad en el trato que mantenía con todos los grupos de la delincuencia y esta información y relaciones le daba alta capacidad para operar de acuerdo a lo que le ordenaban los “jefes” en la PGR. Cuando terminó su comisión se retiró a los Estados Unidos y me comentan que un buen día, lo encontró en su oficina marcando a algunos capos para solicitarles en préstamo un millón de dólares, el que me contaba hombre de confianza de este ex comandante, se asombró porque él sabía que lo que menos necesitaba era dinero porque tenía mucho, así que cuando tuvo un receso le preguntó si tenía problemas económicos y el ex comandante le dijo: “No, no tengo ninguno, pero por rumores me llegó la información de que alguno de los capos importantes tenía interés en eliminarme y para conocer quién, les llamó a cada uno y les solicitó un préstamo de un millón de dólares y hasta el momento todos han aceptado, pero es lógico que el que me lo niegue es el que quiere joderme, porque sabrá que si me mata no le puedo pagar y no correrá ese riesgo… así localizó al que le quería joder”, más de los mañosos, sin duda alguna…

Muchos de ustedes recordarán aquella hermosas monedas de 10 pesotes que tenían un forma hexagonal y resulta que en esos días cuando nos invitaron a hacer un recorrido por la Casa de Moneda para presentar la nueva moneda, también nos regalaron alguna y en ese tiempo viajé a la frontera, ahí al estar platicando tratando de convencer a ese interesante personaje de que pudiéramos hacer un libro sobre su vida, primero me dijo que a lo mejor y después pues me dijo la neta: “Pues ya lo pensé bien sobre el librito y he llegado a la conclusión de que mejor no lo hacemos; porque si cuenta lo que va a hacer pues se le adelantan y si cuenta lo que ha hecho pues lo chingan…” y así se quedó todo en el aire, pero esa experiencia quedó en la conciencia porque es la base de una realidad y de los tiempos y circunstancias que se dan en muchas zonas del país. Así, al continuar las charlas salió a relucir aquella moneda de 10 pesotes de forma irregular y se la regalé como una atención a su paciencia y atenciones y él viejo se quedó mirando atentamente por todos lados la moneda y me dijo: “Pues está muy bonita, sin duda alguna, pero ya nos llevó la chingada en la economía”. Ante esto le pregunté que cuál era la conclusión para decir esto y explicó: “Pues es bien sencillo, el dinero tiene que rodar y por eso es redondo y esta pues ya no rueda, así que nos paralizamos…” y nos llevó, efectivamente, el carajo con la economía…” si bien decía alguno de mis maestros: “es que a los economistas de salón o de escritorio les pagan por decirnos o explicarnos por qué razón nos lleva el carajo en la economía, no para prevenir que no suceda”, hasta que entendamos que nuestra misión es evitar las crisis que joden a todos y enriquecen unos cuantos, no tiene razón de ser lo que hacemos, y es cuando tenemos que reflexionar para buscar cambiar la realidad… y hay que hacerlo. Por ello, cuando el presidente impulsa el consumo nacional y distribuye recursos con los jodidos o injodibles del país, pues no anda tan mal, cuando menos no ha colapsado la economía y no entró al jueguito de la tecnocracia de apoyar a los que más tienen utilizando los fondos y bienes públicos para que siguieran haciendo sus negocios privados, cuando menos hay más distribución de ingresos y bienes en el país… y a’i la llevamos… o como lo hizo el cacique Gonzalo N. Santos cuando andaba en campaña política y los riquillos de San Luis le recriminaban porque no los recibía alegando que también ellos votaban y les contestó: “Pues sí votan, pero son muy poquitos y yo ando buscando a los muchos jodidos que son miles… y a’i, los dejó”… votos son votos.