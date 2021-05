“Lo siento”: Eden Hazard ofrece disculpas tras reírse con ex compañeros de Chelsea

Después de la eliminación del Real Madrid contra el Chelsea en Champions, las cámaras de transmisión captaron a Eden Hazard riéndose con sus ex compañeros de los Blues, ocasionando gran descontento entre los aficionados merengues.

Por consiguiente, el belga salió a aclarar la situación.

A través de su cuenta de Instagram, Hazard pidió disculpas a los aficionados del Real Madrid, y dejó en claro su compromiso con la institución.

“Lo siento. Hoy he leído muchas opiniones sobre mí y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar en el Real Madrid y vine a ganar, la temporada no ha terminado y juntos ahora debemos luchar por la Liga. Hala Madrid”, publicó.