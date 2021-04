FDA autoriza en EU pruebas caseras de covid-19

Las autoridades de salud en Estados Unidos dieron luz verde a otras dos pruebas de coronavirus que se pueden adquirir sin receta médica en farmacias y usadas en casa para obtener resultados en poco tiempo.

Se espera que la medida de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) expanda considerablemente la disponibilidad de pruebas caseras de bajo costo que muchos expertos han pedido desde los primeros días de la pandemia.

El anuncio del miércoles por la noche se produce cuando la cantidad de pruebas realizadas en el país sigue declinando, pese a que el número de contagios sube de nuevo.

La FDA señaló que las pruebas BinaxNOW de Abbott y QuickVue de Quidel, pueden ser vendidas ahora sin receta médica.

Ambos testa fueron autorizadas inicialmente el año pasado, pero con condiciones que limitaban su uso; incluyendo el requisito de receta médica e instrucciones de usarlas solamente en personas con síntomas.

Las pruebas permiten que los usuarios colecten la muestra por sí mismos con un hisopo nasal que es insertado en una tira de pruebas.

Last night, we authorized multiple #COVID19 tests for over-the-counter & point-of-care use for serial screening, such as testing twice a week in schools or other settings. Screening is an important part of the country’s pandemic response: https://t.co/i4xu3Da7CP pic.twitter.com/hNl1WWIvsp

— U.S. FDA (@US_FDA) April 1, 2021