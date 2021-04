Enfermera crea guantes especiales para tranquilizar a pacientes COVID-19

En medio de la pandemia por el COVID-19, varios han sido los gestos que han logrado darle la vuelta al mundo por su carga de emotividad y uno de estos se dio en Brasil, el cual fue protagonizado por una enfermera y guantes de látex, mismo que se ha viralizado en días recientes.

Lidiane Melo, una enfermera de 37 años de Brasil, utilizó un par de guantes quirúrgicos con fines médicos y a la vez estos ayudaron a calmar la crisis emocional que una paciente estaba sufriendo tras contraer COVID-19.

“No nos dejó sedarla, solo dijo que no podíamos dejarla morir, que tenía dos hijas y dos nietas, que cuidaba a su familia. Me pidió que la tomara de la mano. Le dije que no podía, que tenía otros pacientes que atender, pero que iba a hacer algo”.