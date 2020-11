Alivia aclaración no pedida de que militares no tienen pretensiones políticas

Las lecciones mañaneras de historia patria me provocan no perder de vista lo que considero la parte realmente esencial del discurso del general Cresencio Sandoval en la ceremonia conmemorativa del 110 aniversario del inicio de la Revolución. Se trata del mejor ejemplo de que la acusación manifiesta exige una aclaración no pedida.

Para evitar se acusados de hablar de supuesto golpismo,los analistas disfrazaron la sospecha de una aspiración castrense a una preponderancia mayor a la que ya tienen hablando de la supuesta presión militar al gobierno del presidente López Obrador para obtener el regreso a México del general Salvador Cienfuegos.

La aclaración no pedida del secretario de la Defensa Nacional encubriría la inexistencia de riesgo, por ahora, de que nos azote, además de las crisis económica, social y de salud, una más de las plagas bíblicas, quizás la más terrorífica.

Atiendo el curso sexenal de historia de México u Sudamérica y de principio se me ocurrió ensayar un mal chiste con la parte escncial del discurso del general secretario, aunque el asunto no es de chiste.

Dijo el general Sandoval que las Fuerzas Armadas no anhelan poder alguno porque su razón de ser “está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo”, y “porque el poder supremo de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, perfectamente definidos en nuestra Carta Magna”.

Se agradece la lección de primero de plastilina de Constitucionalismo del jefe de dos de las tres fuerzas armadas más importantes del país, la cuestión es saber si los altos mandos de la clase castrense la tienen bien aprendida porque se podría responder que pecarían de ambición si anhelaran más poder del que, sin exigirlo ni pelearlo, les ha conferido el presidente López Obrador.

Sin contar con su responsabilidad primordial en la seguridad pública, por arriba de la Guardia Nacional, he aquí un somero recuento de las funciones civiles que López Obrador ha delegado en los militares: construcción y administración del aeropuerto “Felipe Angeles”, tramos del Tren Maya, sucursales del Banco de Bienestar y remodelación de hospitales, participación en programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, transporte de combustible, atención a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, control de puertos y aduanas, distribución de fertilizantes, etcétera.

¿Se les podría dar más? Pero qué bueno que las Fuerzas Armadas no busquen más protagonismo y su esencia sólo sea servir a la patria.

Para el secretario de la Defensa Nacional nada tiene de extraordinaria esta sobrecarga de trabajo y consecuentemente aumento de presupuesto, porque los militares se concretan a cumplir “las misiones asignadas y proyectos prioritarios al desarrollo de México, sin que ello singnifique perder su naturaleza ni mucho menos su razón de ser”.

Bienvenida la explicación no pedida del general secretario, pero también sería saludable que platicara por qué se sintió obligado a decir que las Fuerzas Armadas no anhelan ningún poder y que están alejadas de pretensiones políticas o de otro tipo.

¿Qué poder? ¿Qué pretensiones políticas? O ¿cuáles de otro tipo?

¿Quizás porque sí se la pidieron?

Para no alborotar el avispero, habría sido suficiente con que el pasado 20 el general Sandoval hubiese desempolvado los discursos de sus antecesores para refritearlos porque lo único que se nos ocurre es que si las Fuerzas Armadas no buscan ser protagónicas, ningún tipo de poder, ni tienen pretensiones políticas o de otro tipo es solamente porque por ahora se conforman con todo lo que el presidente López Obrador les ha cedido, cuando, si recordamos los discursos de la campaña presidencial, estaban condenadas a vegetar en los cuarteles y a responder por supuestas masacres, desapariciones y otros delitos.

Aseguró el general secretario que los militares dependen del Ejecutivo, a cuya autoridad se subordinan “por ley y por la decisión democrática del pueblo de México, pero sobre todo por convicción”, lo que no deja de ser lugar común en los discursos de efemérides como el del 20 de noviembre o la Marcha de la Lealtad, pero tiene razón el refrán, no deja de sorprender que Sandoval se sienta obligado a negar que pretendan protagonismo, poder alguno o tengan pretensiones políticas o de otro tipo.

¡Qué alivio! Si no, que Dios nos agarre confesados