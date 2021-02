Noroña y su discurso en Chahuites

Decía el Dr. Gustavo Baz Prada que: “Demagogia también es el querer que lo que quieres sea una realidad, es la distancia entre la realidad y lo que uno quiere. Para cambiar la realidad es necesario conocerla y entender qué vamos a hacer para logarlo, nada es gratis ni regalado”. Creo que los ahora grupos desorganizados de la “oposición” deben entender que una cosa es lo que desean y otra la realidad, por ello deben saber claramente que sin estar AMLO en las boletas electorales todos los estudios indican que si fueran ahora las elecciones Morena arrasaría a los demás grupos y esto también es grave porque la lucha por el poder entre las diferentes tribus está colapsando la misma fuerza de Morena y le deja abajo los calzones, por ello están muy contentos los dirigentes porque creen que con cualquier tipo de candidato podrán ganar, no importa que no sean leales ni conozcan lo que significa el cambio propuesto por el presidente en el sistema que tendrá en poco tiempo repercusiones importantes donde la ideología y las convicciones deberán ser claras para poder estar en este camino.

TAN es vital la presencia del presidente en los procesos de discusión y defensa de lo que va haciendo o se tiene que hacer en el momento, que sin más el día jueves a eso del mediodía aparece caminando y haciendo algo de ejercicio, cubriéndose con un cubrebocas y saludando a los vigilantes de Palacio Nacional para demostrar que a lo mejor si lo autorizaban los médicos podría aparecer el lunes, como aconteció, en las tradicionales MAÑANERAS que con toda seguridad tendrán enorme audiencia, ya sabemos cómo nos encanta el chisme y el escándalo.

Es curioso, pero a veces los políticos se “van de boca” y en su molestia o en sus razonamientos para convencer a los demás de que algún otro político es malo y debe ser eliminado hacen llamados que se pueden interpretar como una exhorto a que sus seguidores eliminen a sus contrincantes, en los pueblos así se entiende cuando se dice que si “el presidente tiene muchos huevos” se espera que los hombres y las mujeres que se quejan del mismo los tengan para eliminarle y a los días, pues lo matan de verdad. Esto sucedió con el asesinato del presidente de Chahuites, Oaxaca, Leobardo Ramos Lázaro, y el mentado político que más que asesino lo conocen en política por aventado y bocón irresponsable, es nada menos que el diputado Noroña que tendrá que explicar realmente su postura sobre el tema.

Los dirigentes y hombres de poder deben ser cuidadosos con lo que dicen, su palabra se confunde por sus seguidores o colaboradores como instrucciones y hemos contado que un día estando con el presidente López Portillo, se acercaba un miembro del Estado Mayor con una tarjeta donde decía que le hablaba por teléfono uno de sus amigos, el presidente le dijo porque estaba ocupado: “Mándalo al carajo”, después te digo. Se retiraba el oficial y el presidente reaccionó y le comentó: “No me comuniques ahora con mi amigo, después lo hacemos, no se equivoquen”. Ante ello le pregunté por esa reacción y me contestó: “Pues Sócrates éstos son como Gabino Barrera no entienden razones, las acatan al pie de la letra y por ello hay que ser cuidados con lo que dices porque se puede interpretar de otra forma y al rato no encuentro a mi cuate”. Y todos sabemos que en aquellos tiempos esto era así, por ello se abusó de la tortura y de la represión porque al final de cuentas órdenes eran órdenes para esos militares y policías que creían defender la libertad y luchar contra los enemigos comunistas y así se inicia y genera la Guerra sucia que sigue lastimando a miles de familias en el país.

Sabemos que si alguien está en contra de la represión y el uso de la violencia de todo tipo incluyendo las diferencias que se tengan con sus “contrincantes” así los define el presidente a sabiendas que muchos son enemigos peligrosos es López OBRADOR, Y ASÍ A LO LARGO DE SU CARRERA POLÍTICA se sabe y se ha visto las reacciones viscerales de Noroña y de cómo utiliza los discursos violentos donde sí se equivoca pues la gente lo toma a pecho y hace las locuras como las que ahora vemos con el asesinato del presidente municipal de Chahuites, Oaxaca.

En los pueblos la gente se toma las diferencia tan a pecho que las muertes y las venganzas rondan porque no hay otra forma de arreglar las diferencias y si piensa algún grupo que tiene la fuerza militar y los apoyos de políticos importantes o que creen importantes para protegerlos pues hacen las locuras y las muertes no sólo rondan por el pueblo sino que se van dando y aumentando con las venganzas de los grupos porque se pierde la confianza en las autoridades y en la justicia, este asunto sin duda generará toda una guerra en la zona entre los grupos y se podrá ver el aumento de las venganzas y los asesinatos, y esto no es bueno para la región ni para los pueblos porque perdiendo por motivos económicos y político o religiosos la paz social es muy difícil recuperarla y se va extendiendo en la zona, no se queda en un pueblo.

Ante ello es indispensable que no solamente investiguen las autoridades ministeriales y de justicia sino también las autoridades políticas y electorales y en un momento el que se ha declarado que será en el 24 “el candidato del pueblo” debe demostrar que lo que dijo no estaba en la tónica de la eliminación o asesinato del presidente de Chahuites, sino que era parte de un discurso que consideró bueno para el momento para llamar a que se reflexionaría sobre las denuncias de enriquecimiento que le daban sus enemigos y que alguno de ellos a lo mejor sin temas políticos aprovechó para hacerlo y enredar cualquier investigación y hacer de este asesinato, así nació un tema político que se tiene que tratar con pinzas porque acarrea muchos conflictos políticos, rompiendo la paz social en los pueblos y desatando la violencia en toda la región porque los grupos políticos lo toman muy a pecho y no importa si son inmiscuidos, por el hecho de estar en algún partido están expuestos a que cualquiera de otro grupo tome venganza y use la violencia…