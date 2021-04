No son normalistas; son porros

EL BUEN NEGOCIO DE LOS BUENOS… DURANTE LA PANDEMIA LAS FARMACÉUTICAS HAN GANADO, DICEN, 152 MIL MILLONES DE DÓLARES, faltaría calcular lo que han ganado los especuladores de la salud en los hospitales privatizados, los empresarios negociantes con los funcionarios en las compras alteradas, los grupos monopólicos de médicos y los políticos que protegen todo este enorme negocio jodiendo a los jodidos y saqueando sus ahorros y bienes…

Y como son tiempos electorales, de pasiones y ambiciones, de juegos sucios, de golpes bajo la mesa, de intrigas, de perversidades, pues en Oaxaca la especialidad es el “desmadre”, porque en el desmadre hay muchos funcionarios y “dirigentes” que ganan muchos millones de pesos, esos que a río revuelto pueden sacar lo que quieran con tal de parar los conflictos o aumentarlos dependiendo del cliente y del pagador, así, un pequeño grupo de “estudiantes normalistas” operados por algunos dirigentes de la Sección 22 que quieren continuar berreando para seguir mamando de la ubre presupuestal y sindical, hacen desmanes en toda la ciudad, al grado que usan a sus porros para asaltar las oficinas administrativas del IEEPO para robar la nómina de 7 millones de pesos destinada a pagar a jubilados que ahora esperan tener los fondos para cobrar, mientras esos porros y sus dirigentes contratan más porros para generar más conflictos y comprar más protección y drogas para continuar con sus operaciones y así llegar a las famosas negociaciones donde buscan pues puestos y presupuestos.

No importa que el grupo de “demandas” que dizque sostienen como pretexto para seguir jodiendo al pueblo de Oaxaca, desde antes de estos desmanes ya se les haya contestado en forma favorable, total, los ciudadanos tienen mala memoria o no tienen elementos de información y siguen haciendo de las suyas esos porros y sus patrones, tratando, sin duda alguna, de generar una respuesta ciudadana o de los grupos oficiales que les brinde golpeados o muertos para incendiar el conflicto y tener el pretexto ideal para aumentar la violencia que esperan cunda rápidamente entre muchos grupos políticos que están inconformes con sus dirigentes políticos y buscan, también, generar conflictos para llegar a las negociaciones, sobre todo en el lado de Morena donde las tribus políticas siguen actuando como quieren sus jefes tribales para imponer a los “suyos” y tener elementos para la sucesión próxima de gobernador, por tal motivo, el conflicto lo quieren llevar y traer a Oaxaca cuando es lógico que toda la negociación entre los grupos confrontados de Morena deberían ser conciliados por los dirigentes morenistas y no traer sus desmanes a la sociedad para incrementar la violencia y los negocios y generar condiciones de protesta que pueden salir de “madre” y armar un gran desmadre.

Entre los grupos y tribus que operan en Morena, existen muchos que entienden esa alianza que estableció el presidente AMLO con el gobernador Alejandro Murat para conciliar acciones y establecer las condiciones para llevar a cabo los proyectos de desarrollo que beneficiarán al Oaxaca y al país, por ello, los mismos dirigentes magisteriales de la oposición han sido atendidos directamente por el presidente y resolviendo los conflictos han mantenido las condiciones de la paz social que ahora se gozan en Oaxaca y que dejan hacer muchas cosas en favor del pueblo oaxaqueño, pero las ambiciones son tantas que sabiendo esa relación, los jefes tribales, buscan confrontar al gobernador con el presidente y destruir esa alianza tan importante a nivel nacional, así, muchos, tiemblan cuando saben que las preferencias para la sucesión no les favorecen y dejan ver que desde la presidencia se impulsa, sin duda alguna a la senadora con permiso, Susana Harp y posiblemente a algún otro político ligado a los afectos y confianzas del presidente y gobernador, para que pudieran llegar a una alianza para conformar un fuerte y sólido gobierno de coalición que agrupe a todos los grupos oaxaqueños, y así, pues muchos no están de acuerdo y buscan la separación y los conflictos dando apoyo a los rijosos que no tienen elementos pero sí tienen y gozan de impunidad y enormes recursos para joder a los oaxaqueños y tratar de desestabilizar las condiciones de paz en Oaxaca, para generar la violencia similar a la que se vivió en el 2006, total, son tiempos de sucesión y de ambición y en esos tiempos pues todo se vale, desestabilizar, destruir, matar y generar el perfecto desmadre que aprovecharán los jefes tribales para sus fines en los puestos y presupuestos. Negocios al fin y al cabo donde muchos le “invierten” porque las ganancias son enormes.

En este conflicto en realidad no existen alumnos de la Normal, existen porros pagados y delincuentes que saquean y roban para aumentar el nivel de violencia y desestabilización y protesta de los oaxaqueños, muchos que demandan la “mano dura” pero no entendiendo que eso es precisamente lo que quieren los jefes tribales para generar las víctimas que ampararían su “movimiento” y les daría el pretexto ideal para seguir en su desmadre generalizado que buscan con violencia e intereses bastardos. Por esas razones los mismos dirigentes magisteriales de la sección XXII dejan de responder a esos rijosos y oportunistas porque les conocen de raíz y saben dónde andan y de qué chiquero vienen y es por esa razón que ni el presidente los recibe porque conocen fielmente el origen y el manejo de recursos ilegales y mal habidos, robados, con los que están operando, el caso es que cuando menos tendremos un tiempo de desmadre y esperamos que no cunda el pánico ni se genere la violencia que esos grupos de hampones quieren generar en Oaxaca.