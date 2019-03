A menos que las fuerzas impulsoras del gobernador Alejandro Moreno se impongan, el PRI tendrá en José Narro al líder que ni mandado a hacer para intentar su renacimiento y conseguir en un futuro, que no será inmediato y ni siquiera mediato, ser pieza fundamental para evitar que el priísmo arcaico, con discurso y siglas renovadas, se mantenga por sexenios en el poder, como algo peor a lo que lo parió y al que terminó por devorar.

A diferencia de José Antonio Meade, que fue candidato presidencial sin militancia partidista y armado sólo con su simpatía por un partido que le dio oportunidad de aumentar su colección de nombramientos burocráticos del más alto nivel, y con su fama de honorabilidad y preparación académica y profesional sin par, Narro aspira a dirigir al priísmo con iguales prendas profesionales y académicas, pero también con reputación intachable y, sobre todo, con añeja militancia partidista, incluso, dirigió la Fundación Siglo XXI, antecedente de la Fundación Colosio del PRI.

El doctor Narro fungió, además, con su paso por la UNAM, como director de la Facultad de Medicina, Secretario General y Rector, además de compartir con Juan Ramón de la Fuente el blasón de haber rescatado la máxima casa de estudios del país y mantenerla en paz en el año álgido de 2006.

Difícilmente hay en el PRI quien, comparado hombre a hombre, pueda superar a quien ha sido subsecretario de Gobernación y de Salud, así como secretario de esta dependencia, pero además secretario general y rector de la UNAM, todo esto durante los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Una vez que se desate, de manera oficial, la lucha por la sucesión de Claudia Ruiz Massieu no habrá en el PRI, en otros partidos o en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien pueda encontrar en su vida pública, profesional y personal, elementos para entablar una campaña en su contra que termine por dañar a su partido.

No es el caso de otros aspirantes con pies de barro y closets repletos de cadáveres mediáticos que harían las delicias de los usuarios de las redes sociales, lectores de periódicos, auditorios de medios electrónicos y voceros gubernamentales, incluido el Presidente.

No obstante, la campaña en su contra ya inició. Como por “casualidad” se hizo pública la versión de su presunta asociación con Manlio Fabio Beltrones a partir de un hecho falso: Que la senadora Sylvana Beltrones, hija del ex presidente nacional del PRI, sería su compañera de fórmula para sustituir a Claudia Ruiz Massieu y Arturo Zamora.

Y esto apenas empieza.

Su candidatura a dirigir al PRI es inobjetable, y tiene posibilidades, a pesar de que algunos de sus contrincantes tienen el apoyo de otras fuerzas poderosas, como el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, que, a su vez, está aliado con el ex mandatario de Coahuila Rubén Moreira y su esposa, Carolina Viggiano, ella sí aspirante a secretaria general del partido.

Más allá de cualquier conjetura, lo cierto es que Narro, en cuyas 7 décadas de vida nada hay que reprocharle y mucho que admirar, decidió ir en pos de un milagro: Conseguir que, libremente y sin consignas, sus compañeros priístas le den el encargo de rescatar el partido que parece destinado a no cumplir el centenario.