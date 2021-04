Narcoguerrillas invaden México….

SEGURAMENTE MUCHOS ESPERAN EL ENCARCELAMIENTO, JUICIO Y REGRESO DE TODO LO QUE SE HA ROBADO DE PARTE DEL EX SECRETARIO DE PEÑA NIETO, LUIS “VIRREY” VIDEGARAY… PERO MUCHOS OTROS SABEN QUE EN ESTE PAÍS COMO CON ¡LÁSTIMA MARGARITO!, NO PASARÁ NADA PORQUE SE CASTIGA SOLAMENTE EL ESCÁNDALO, no el delito, y nos quedaremos con las ganas…ya saben no hay “venganzas ni rencores” y es la mejor manera de sacudirnos las responsabilidades y los compromisos.

Y, la neta, ¿hay alguna forma de que la famosa flechita del mouse no se pierda? Porque cada vez que no la encuentro en la pantalla en verdad que me jode y desespera.

La delincuencia internacional y sobre todo la que emigra de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica, además de buscar un país como México en donde no les sucede nada y gozan de lo lindo sus ventajas del desarrollo y de los sitios turísticos, tienen la posibilidad de emigrar también con recursos financieros que ahora operan y mantienen en el mercado ilegal conquistando plazas muy importantes como la del Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, así, mueven cientos de millones de dólares y los convierten en pesos y logran aumentar los capitales de tal suerte que además pueden adquirir propiedades que pierden los deudores que caen en sus manos o los hacen sus socios y empleados y así, en este crecimiento, no solamente ingresan en los préstamos directos y personales, también tienen líneas de préstamos inmobiliarios y comerciales con lo cual garantizan que sus jefes mafiosos se encuentren bien protegidos y cubiertos en aparentes negocios lícitos y esto que comentamos lo explicamos, porque la UIF debería andar ya en el rastro de los principales grupos y mafiosos que vienen construyendo lazos importantes con los grupos locales como los que se han detectado ya en los grupos de Tepito y los grupos colombianos, a menos que con esa política de no balazos y sí abrazos, se les deba tener todas las consideraciones para que los mafiosos que nos invaden puedan operar con impunidad y protección con las autoridades, políticos, delincuentes, financieros y comerciantes nacionales.

En general hemos comentado que esos grupos de GOTA A GOTA ya mantienen un férreo control en las centrales de abasto y mercados, y esto tiene una razón poderosa, porque en esos centros se maneja y opera con dinero en efectivo y cuentan con transportes que van a todas partes del país y pueden transportar armas, drogas, gentes, dinero y son los canales importantes de penetración para iniciar operaciones en los mercados y posteriormente poder tener bienes que se adquieren por medio de los que pierden sus propiedades y negocios por no poder pagar o porque se les obliga a entregarlos o asociarse para encubrir los negocios, pero las autoridades de policía dicen que ellos no se pueden meter porque si no hay denuncias, están impedidos y el asunto es que nadie se atreverá a denunciarlos porque conocen la violencia en la acción de estos grupos de delincuentes y de su forma de operar en las venganzas en contra de las familias.

Ahora, en muchas ciudades de provincia de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, la misma capital, esos grupos controlan a funcionarios que son los que autorizan las construcciones y ellos son los que garantizan a los grupos inmobiliarios los permisos para construir y así van controlando ya el sector, porque es el de mayor importancia en las operaciones de lavado de dinero, por ello, vemos a muchos presidentes municipales y directores de obras totalmente enriquecidos por este mecanismo y controlados por lo que en muchos sitios se están incluso violando las normas de construcción y no hay quien los pare porque están protegidos por los colombianos de gota a gota y esto genera terror y miedo en los estados, por esa razón en esos sitios se ven construcciones importantes cuando no existen los recursos locales para generarlos ni hay créditos bancarios, pero lo que sí es evidente que los colombianos y las mafias locales ya están operando en este sistema que al poco tiempo generará en muchos sitios las famosas guerras por el control de los territorios con los enemigos nacionales o con los grupos en combate.

Con esta migración o invasión de esos grupos las autoridades alegan que no los combaten porque no los conocen y que comienzan a investigar pero en este proceso la realidad es que se establecen con las autoridades las ligas y complicidades que vemos permiten la impunidad y la protección a los grupos que ahora nos vienen invadiendo porque en países como Colombia lo que ha sucedido con los procesos de “paz”, es que se dieron las facilidades para que los grupos puedan dirigirse a donde quieran y la realidad es que las famosas guerrillas ya estaban contaminadas en las acciones delictivas del narcotráfico y controlaban, para financiar sus actividades, muchas regiones de producción a las cuales siguen controlando y de ahí produciendo y llevando en sus rutas y grupos las drogas a los distintos destinos en donde les pagan mucho mejor por sus productos y dejan los recursos financieros en esos países para operarlos en los movimientos financieros que ahora se detectan con las operaciones que hemos destacado en muchos sitios, lo grave es que las autoridades o no saben o se hacen pendejas y siguen en las transas y andanzas para continuar con la invasión de las narcoguerrillas en el país, y ahí está realmente el peligro que corremos todos. Y todo se les facilita porque en la crisis económica que vivimos las autoridades de “venden en menos dinero y con mucha facilidad” porque no han entendido eso de la “revolución moral”… ni les interesa.