Nadie puede derrotar a López Obrador

Dispuesto a dominar la agenda antes que los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncien sobre la constitucionalidad de la consulta popular para llevar o no a juicio a cinco de sus antecesores, el presidente López Obrador dice estar dispuesto a irse si sus opositores reúnen a 100 mil manifestantes y la gente lo pide en una encuesta.

Experto en el manejo de multitudes, el mandatario sabe que no es imposible abarrotar el Zócalo con 100 mil personas gritando consignas si se organizaran sus enemigos o adversarios, como gusta llamarlos, no obstante la ridícula demostración de lo contrario ofrecida por el majadero Gilberto Lozano, pero tiene la certeza de que ganaría en la encuesta sin mayor problema.

No es secreto que, a pesar de todos los pesares, no obstante haber perdido popularidad entre las clases medias y acomodadas que votaron por él en 2018, mantiene casi intacta la base popular que lo llevó a la Presidencia y que la ha acrecentado a base de invertir en ello lo ahorrado en la anorexia a que ha sometido al aparato gubernamental.

Hoy por hoy AMLO es invencible porque no existe oposición organizada capaz de enfrentarlo, a grado que, a pesar de no ser imposible llenar el Zócalo con 100 mil mexicanos exigiendo su renuncia, en términos reales lo es porque los partidos de oposición no tienen militantes, dinero ni ganas de convocar o acarrear masas para una empresa de esa temeridad que sólo conseguiría que sus líderes se colocaran en la mira del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Bastaría con que Santiago Nieto insinuara que los tiene sujetos a investigación para que se quedaran más quietos de lo que están ahora en cumplimiento de la premisa de que para tener la lengua larga es necesario contar con un rabo corto y que además no sea mal oliente.

En cuanto a las empresas encuestadoras, salvo una o dos que más o menos intentan mantener cierta independencia, la experiencia demuestra lo fácil que es cucharear las muestras.

López Obrador es, por cierto, el más importante propalador de la eficacia de esta práctica que, existente o no, ha devaluado la credibilidad de una ciencia que en algún tiempo parecía exacta.

Sabe el presidente que con manifestaciones o encuestas nadie puede derrotarlo, como tampoco corre el riesgo de sufrir un golpe militar por más que en ocasiones él mismo hable de golpismo, no sólo porque las Fuerzas Armadas han demostrado su lealtad a los gobiernos civiles cual sea su origen partidista o ideológico, sino porque él se ha preocupado por, usando su verbo favorito, maicear a los altos mandos para garantizarse su incondicionalidad.

Ni siquiera en 2022 correrá el riesgo de ser derrotado cuando en las urnas la voluntad popular decida si se mantiene o no en la Presidencia.

Ha enriquecido su base electoral a base de programas asistenciales, pero también quienes están molestos con su gobierno no pasan de quejarse en las mesas familiar, de restaurante o de bar, y a los intelectuales orgánicos y periodistas añorantes del pasado neoliberal sólo nos leen unos cuantos que en domingo de elecciones prefieren quedarse en casita.

Por si fuera poco, el golpismo que advierte Porfirio Muñoz Ledo en la lucha por el liderazgo de Morena, sólo es producto de fantasías espirituosas, lo que esto signifique.

Al presidente sólo lo puede derrotar él mismo, si persiste en creer la falsedad de que el pueblo lo cuida, si mantiene la actitud machista de retar al coronavirus sólo porque Hugo López Gatell le habla de la inutilidad de usar cubrebocas, no cuida su alimentación y aparte de pegarle a la pelota de béisbol de vez en cuando para la foto no toma en serio sus consejos de hacer deporte.