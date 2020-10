Muñoz Ledo víctima de un “Compló” de Palacio

Andrés Manuel López Obrador debería demandar por plagio a Porfirio Muñoz Ledo. No le puede permitir ir por el mundo gritando ser víctima de un “compló” sólo porque Mario Delgado, a quien aventajaba en 100 por ciento en la primera encuesta del INE para la elección del líder de Morena, lo empató en la segunda.

La reacción furibunda del ex presidente del PRI y del PRD es calca de las de López Obrador cuando a todo lo que no le convenía o favorecía, lo tildaba de “compló”.

En política dicen que jamelgo que alcanza, gana, y quizás eso será lo que ocurra en la tercera de las encuestas, porque Muñoz Ledo ya está cansado y los corajes disminuirán la energía con que entró a la contienda, pero muy en especial porque sospecha, quizás con razón, que una mano negra palaciega está atrás de la derrota definitiva que hasta él está cantando por más que diga que “Yo ya gané, estoy arriba y lo que pase en las siguientes 48 horas refrendará sus actos inconstitucionales y bandoleros”.

Las declaraciones de Muñoz Ledo, apenas supo que el coordinador de los diputados de Morena lo emparejó, son de antología, recuerdan al López Obrador de los viejos tiempos: “Es un robo, es un asalto. Estoy profundamente indignado porque se ha roto la legalidad por la que hemos luchado en los últimos 35 años … Cómo me van a explicar que gané dos a uno y ahora me cuasi empatan? Se nota que están dispuestos a todo. No es un fraude, es un complot, es una conspiración contra la democracia”.

La diferencia es que el ex presidente de la Cámara de Diputados cuyas ansias releccionistas fueron frustradas por su coordinador, Delgado, no amenaza con enviar al diablo a las instituciones, sino que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a sabiendas que Arturo Zaldívar tiene como símbolo aquel viejo anuncio de la RCA Vìctor.

De entrada pidió “que Mario renuncie y si no, me voy a la Corte. Esta es una cancelación de los derechos políticos”.

Porfirio sueña, porque Delgado está muy lejos de renunciar a presidir su partido. Reaccionó como lo hacían quienes en el pasado derrotaban a López Obrador en su búsqueda de la Presidencia: “Vamos a estar pendientes de lo que defina el INE. Me parece que hasta el momento se ha llevado un proceso transparente, metodológicamente impecable; las encuestadoras han hecho un buen trabajo y todo esto abona a la certeza”.

Y claro, está listo para la tercera encuesta, sabedor de que tiene a las bases con él, pero también a quienes mandan en Palacio.

Y mientras tanto, Porfirio quizás ya esté pensando en ingresar a otro partido. Tal vez México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón.