Milagros de la 4aT: AMLO salva el petróleo, abolió ‘esclavitud del neoliberalismo’, firmará NO reelección y Amlito va por PRIMOR

¡Dos milagros en 24 horas..! A ese ritmo, la Cuarta Transformación convertirá a México en Holanda, y van por el cuarto con Amlito (Alejandro) Moreno, de Campeche, para quitarle la máscara al PRI y que, de plano, se oficialice el PRIMOR bajo su conducción como presidente del partido. Promete dejar la gubernatura en mayo para jugarle las contras a José Narro Robles.

El primer milagro ocurrió el domingo, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador enterró el “neoliberalismo” para renacer con el “posneoliberalismo”. La testigo de este milagro fue nada menos que la esposa de John Ackerman, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

La secretaria de la Función Pública escribió en su cuenta de Twitter: “Me da mucho gusto que el presidente @lopezobrador_ haya decretado la abolición de la esclavitud del modelo neoliberal”. Habrá que pedirle al Presidente que se deja la barba como otro presidente: Abraham Lincoln.

El segundo milagro ocurrió este lunes, en la celebración del 81 aniversario de la expropiación petrolera. La voz del milagroso dijo en Tula, Hidalgo: “Fue como un milagro porque ya cuando estaban a punto de consumar la destrucción de la industria petrolera, y de acabar con la economía nacional, tocó la campana; sonó la alarma el primero de julio del año pasado”.

Aunque, después, el mismo López Obrador admitió que no era un milagro tan nuevo: “Y no es nada nuevo; así fue durante muchos años; éramos autosuficientes en producción de petróleo; autosuficientes en gasolinas; autosuficientes en productos petroquímicos”.

El tercer milagro puede ocurrir en la conferencia de Palacio Nacional al firmar un compromiso de ‘NO reelección’. Dicen los malpensados que el milagro será que lo cumpla.

NORBERTO RIVERA, EL CARDENAL MÁS INFLUYENTE EN EL GOBIERNO OBRADORISTA

Lo que inició en el año 2000 perduró durante 18 años. En la jefatura de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador y el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, construyeron una amistad sólida que ofreció una postal el sábado, en Cuernavaca, en el bautizo de la hija del empresario Miguel Rincón.

Rivera Carrera ofició la misa de bautismo del dueño de Biopapel y del Consorcio Durango, cuyo padrino fue López Obrador, lo que confirma la fe católica del Presidente, a quien se le ha relacionado con las iglesias evangélicas, más aún desde la alianza con Hugo Éric Flores, pastor evangélico y líder del Partido Encuentro Social (PES).

Lo cierto es que del 2000 al 2006, la Arquidiócesis de México dispuso de un templo para que el entonces jefe de Gobierno acudiera a sus oraciones alejado de los medios, sin interrupción y la privacidad requerida.

QUE EL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR VA POR LOS PASOS DE VENEZUELA

Marko Cortés Mendoza, seguramente, no se enteró de la ley aprobada por el parlamento ruso -promovida por Vladimir Putin- para penalizar a todo aquel que ofenda al Estado, a sus símbolos e instituciones, en cualquier tipo de foros, medios o Internet, porque lo habría incluido en el videomensaje panista contra Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del PAN lanzó una alerta internacional donde denuncia la intención del gobierno obradorista de seguir los pasos del chavismo en Venezuela y perpetuarse en el poder a partir de la aprobación, en la Cámara de Diputados, de la revocación de mandato. Putin lleva, nada más, 14 años en el poder.

Y con eso de la polarización y el enfrentamiento social instigado desde Palacio Nacional en la mañanera, sólo falta copiarle al premier ruso el control de medios, ya que, según Cortés Mendoza, la intención de Andrés Manuel es debilitar la consulta popular con la revocación, además de manipular, con la fuerza presidencial, las elecciones del 2021 como un probable primer paso para la reelección.

Para conjurar tales propósitos en México, asegura el panista que la revocación debe ser solicitada por los ciudadanos o por la oposición, y que tendría que ser en fecha que no concurra con otros procesos electorales, además de que su único objetivo debe ser ponerle fin al periodo constitucional para el que fue electo el Presidente.

Esto es, para Acción Nacional, que NO se aprobó un derecho ciudadano, sino la potestad del Presidente y de que Morena pueda perpetuarse en el poder. Fue el motivo por el cual AMLO y Morena empataron la revocación con el proceso electoral para utilizar la estructura presidencial con fines de perpetuidad.

