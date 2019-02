México, federalismo constitucional, centralismo de facto

Cuando México declaró su independencia en 1821, el primer texto constitucional que rigió la vida de la naciente República fue la Constitución federal de 1824. El nuevo sistema federal duró apenas 12 años. En 1836, durante una de las 11 presidencias de Antonio López de Santa Anna, se publicó la Constitución Centralista de 1836, por la que se cambiaba la denominación de República Democrática Federal por la de República Democrática Central.

Así, los estados cambiaron de nombre y se convirtieron en departamentos, en tanto que la facultad de nombrar a los gobernadores recaía, directamente, en la voluntad del Presidente de la República, exactamente igual como ocurrió durante el larguísimo ciclo priísta de 71 años –entre 1929 y el año 2000-, en el que el Presidente en turno tenía la facultad metaconstitucional de nombrar y quitar a los gobernadores de los estados en un acto del más exacerbado centralismo. En realidad, e independientemente del texto constitucional en turno, México se ha caracterizado, durante sus casi 200 años de Independencia, por ser una República Central.

Durante el porfiriato, tan proclive a la dictadura, se adoptó la funesta y odiosa figura de los jefes políticos como autoridad intermedia entre los gobernadores y los presidentes municipales. Ello permitía que cada jefe político tuviera un control vertical que ahogaba la libertad municipal, sometía a los ayuntamientos a una supervisión muy estricta y, de paso, mermaba la autoridad de los gobernadores de los estados.

Hoy, en pleno 2019 y a 130 años del porfiriato, se vuelve a la figura real, más que formal, de los jefes políticos en cada una de las entidades federativas con el nombramiento de lo que se ha bautizado como los superdelegados. La diferencia ahora es que cada delegado federal se convierte, de facto, en una autoridad intermedia entre el Presidente de la República y los gobernadores de los estados.

Como respuesta, los 12 gobernadores panistas manifestaron su descontento y advirtieron al Presidente López Obrador que no se sujetarían a las órdenes de lo que en la práctica son ministros plenipotenciarios, así como tampoco adoptarían su proyecto de seguridad. El más inconforme ante la nefasta presencia de los famosos superdelegados es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien, sin reticencias, ha dicho públicamente que él no mantendrá ninguna comunicación con los delegados y que todos los asuntos los tratará, directamente, con el Presidente de la República.

Como actor político de transformación de cuarta, para amedrentar a los gobernadores, saltó a la arena de la confrontación el innombrable senador, de Morena, Félix Salgado Macedonio. De pésimos antecedentes políticos y personales, se le recuerda por su recurrente comportamiento y actitud lépera, ignorante y pendenciera.

Sólo dos botones de muestra. En el año 2000 amenazó al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Dionisio Pérez Jácome, porque se le negó al acceso a la tribuna. En su característico lenguaje de carretonero amenazó al legislador federal: “Yo sí te madreo Nicho”, en agravio no sólo de “Nicho”, sino para vergüenza de la representación nacional. En ese mismo año, Salgado Macedonio protagonizó otro hecho vergonzoso acorde a su personalidad. Amparado en el fuero, golpeó a dos policías en el Distrito Federal, cuando fue detenido en estado etílico.

Con todo ese pasado borrascoso se ha atrevido a amenazar a los gobernadores que se oponen al proyecto de seguridad de López Obrador cuando les recuerda: “No es amenaza ni advertencia, pero hay un artículo en la Constitución, el 76, que cuando hay confrontación entre la Federación y los estados, existe la posibilidad de desaparecer los poderes estatales desde el Senado”.

Seguramente le soplaron la advertencia porque no la entendió y vociferó, sin sustento, lo que no existe en la Constitución. El “senador” debe saber que la Cámara Alta no tiene facultades para desaparecer poderes, sino únicamente para declarar que han desaparecido. Es una cuestión de facto, y no de derecho, pero, en fin, las cosas se toman de quien vienen, desde la ignorancia. No tardó en llegar la respuesta de Enrique Alfaro: “Que no amenace. Si van a desaparecer poderes que ya empiecen”.

Lo cierto es que con la creación de los coordinadores estatales, lo que se pretende es la centralización del poder político, como en el porfirismo y el priísmo. Las haciendas públicas estatales –salvo las de la Ciudad de México y el Estado de México- son, en extremo, exiguas. Hay casos, como Oaxaca, Chiapas o Hidalgo, en los que más del 90 por ciento de los ingresos provienen de las participaciones fiscales federales, y apenas un 5 o 10 por ciento son recursos propios.

Así, la inversión pública federal manipulada por los superdelegados puede inducir programas que electoralmente sean más rentables y dirigirla a grupos vulnerables que por miserias asistencialistas cambien dádivas por votos. Es, desde luego, el escenario ideal para que cada representante del gobierno federal prepare su candidatura a gobernador del estado.

Los dos ejemplos más emblemáticos de esta estrategia política centralista son el Estado de México y Jalisco. Delfina Gómez perdió con el actual gobernador, Alfredo del Mazo. La confrontación con su antiguo oponente se dará hasta de una manera natural, sobre todo porque Del Mazo se impuso a través de un escandaloso fraude electoral con la utilización de excesivos recursos clandestinos y el peso de la presidencia peñanietista.

En Jalisco, el recién nombrado superdelegado, Carlos Lomelí, perdió frente al actual gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro. El poder económico y político a ejercer lo hacen un formidable opositor y seguro candidato a gobernador en busca de la revancha ante la derrota del 2018.

Sin embargo, las clientelas electorales y el centralismo político continúan como estrategia de gobierno. En el pasado se criticó severamente al PRI por su sistema corporativista, representado por los sectores campesino, obrero y popular, que le aseguraban casi toda la votación nacional. Hoy, el proyecto de Andrés Manuel copia ese modelo al PRI que le permitió perpetuarse en el poder.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro pretende otorgar becas por 3 mil 600 pesos al mes a 2 millones 300 mil beneficiarios, algo así como 8 mil 280 millones de pesos mensuales, que al año significan una erogación de 99 mil 360 millones de pesos. El propósito es evidente: Dinero fácil a cambio de lealtad electoral.

El mismo fin se persigue con los 1,500 pesos al mes para cada adulto mayor y cada discapacitado. Para ambos sectores, ha dicho López Obrador, se requerirá una inversión anual de entre 35 mil y 40 mil millones de pesos, con el propósito de obtener votos seguros.

Con esa inversión, de 836 mil 160 millones de pesos en seis años, se busca retener la Presidencia de la República, las gubernaturas morenistas y ganar otras en el curso del sexenio.

Se trata de un dispendio mayor en ocho veces al fraude de más de 100 mil millones de pesos que el senador independiente Emilio Álvarez Icaza ha denominado “El Ciclo” para llevar, fraudulentamente, a la gubernatura del Estado de México a Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo.

Así, los extremos se toca, y el corporativismo del viejo PRI, con lealtades electorales, sigue tan redivivo como hace 90 años. Ampliaremos…

