Mentiras, imprecisiones y ‘voladas’ en la mañanera; Bartlett acusa en falso; AMLO golpea a la prensa

Hay que reconocer la eficiencia de la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para abrir un frente de batalla diario, y a veces dos. Y ni siquiera le hacen falta los datos precisos y fidedignos.

El lunes, el púgil invitado del día, Manuel Bartlett Díaz, arremetió contra el Grupo Carso de Carlos Slim Helú, contra IEnova y TransCanada, a quienes les tumbó las acciones en la Bolsa, y el martes desmintieron el presunto saqueo en rentas de los gasoductos.

El martes, en la mañanera revivió agresiones contra la prensa conservadora y la “fifí”, que al parecer es lo mismo, pero no es igual, y Jesús Reyes Heroles se rió de las mentiras de Bartlett, quien dijo que fue titular de la Sener y Pemex con Carlos Salinas, pero no; lo fue con Felipe Calderón y prometió que por los infundios lo piensa demandar.

Y este miércoles, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, de plano respondió que todo lo que dijeron el director de la CFE y el Presidente es pura volada, que la CRE solamente avala las bases de las licitaciones; que NO es la mano oscura que lo mueve y lo firma todo en energía.

Bastaba con que le pregunten a Rocío Nahle de la Sener para que les informe. ¡Ah!, pero dicen que la ex diputada de Morena se lleva del chongo con Manuelito. En una de esas se le hace a Tatiana Clouthier Carrillo ver a Bartlett “electrocutado” por el wataje de las mentiras -la corrección política la suaviza con la palabra “pifias” o “medias verdades”, pero no; son viles mentiras-.

AMLO, ‘NI IDEA’ SOBRE LA DESPROTECCIÓN A POLICÍA QUE CAPTURÓ AL ‘CHAPO’

Por la respuesta confusa y divagante en la conferencia mañanera de este miércoles es notorio que el Presidente López Obrador desconoce la orden emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para regresar a 13 elementos de la Policía Federal a México apostados en las misiones diplomáticas de México en Estados Unidos, Colombia y Guatemala.

“Aquí no desprotegemos a nadie… eso dicen los ‘conservadores… los desprotegidos son los de arriba, los de salarios abusivos…”, fue la respuesta del Presidente ante el cuestionamiento de una reportera sobre la desprotección al policía que había capturado a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

La Comisión de la Policía Federal adscrita al Servicio Exterior Mexicano de la SRE de Marcelo Ebrard Casaubón tiene también la función de proteger a elementos que se encuentran en situación de peligro por el trabajo desarrollado.

Es el caso de Nicolás González Perrín, el Policía Federal que capturó, en enero del 2016, a “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, comisionado a Washington como ministro en la embajada de México hasta el 28 de febrero de este año, precisamente, durante el juicio del capo del cártel de Sinaloa en EU, donde se perfila con una sentencia de cadena perpetua.

En un oficio dado a conocer este martes, en esta editorial, en exclusiva, enviado el 8 de febrero por la directora general de Asuntos Policiales Internacionales, comisaria Luz María García Rivas, dirigido a Moisés Poblanno Silva, director general del SEM de la SRE, se ordena la baja de 13 policías por órdenes del titular de la SSyPC, Alfonso Durazo Montaño, y del comisionado de la Policía Federal, Arturo Jiménez Martínez.

HASTA EL PAPA FRANCISCO SE LE RAJÓ A MADURO; MÉXICO SIGUE FIEL AL DICTADOR

A cada santo le llega su día, y este miércoles se dio a conocer, por parte del periódico italiano Corriere della Sera, que el Santo Padre -para los católicos creyentes- rechazó la mediación solicitada por Nicolás Maduro Moros mediante una carta.

Seguramente las megamarchas del martes, en las ciudades más importantes de Venezuela, a favor de Juan Guaidó, y pidiendo la salida de Maduro, convencieron al Papa Francisco de que es hora de rectificar.

Esa rectificación aún no llega a Palacio Nacional; al menos en su conferencia, el Presidente López Obrador respondió a esa pregunta: “No se trata de apoyar a nadie; es un mandato constitucional del artículo 89 que habla sobre la no intervención; así nos mantenemos nosotros”.

Y para que vea el venezolano que llegó a Palacio el día de la toma de posesión, su anfitrión, Andrés Manuel, reafirmó en la mañanera: “La ayuda humanitaria debe darse sin mezcla política, a través de la ONU”, lo que se interpreta como la reafirmación de la posición de respaldo a Maduro.

En entrevista con El Heraldo de México, Guaidó reflexionó sobre un posible acercamiento con el gobierno de López Obrador: “No hemos tenido la oportunidad; luego de la reunión de Montevideo hemos establecido unas mejores relaciones con todos los países de la región, por supuesto, además, la inmensa mayoría de los que nos reconocen como Presidente encargado de Venezuela para liderar un proceso de cara a la transición, de cara a unas elecciones libres”.

