Macaneando o patadas bajo la mesa

EN POLÍTICA SI LE METEN AL JEFE DE JEFES GOL ES PORQUE ASÍ LOS DECIDEN LOS DUEÑOS DEL EQUIPO…

Ahora sí el que me sale con el domingo siete es el presidente que en la mañanera nos brinda una clase de intrigas palaciegas que culminaron con el robo de su anterior elección de 2006, operada por Claudio X. González y explicaba las formas y los fondos de cómo lo implementaron, incluso señaló que siendo presidente del CCE desde ahí pretendieron incluir a todos los empresarios para darle la “lección” de la derrota, y ahora, cuando en la ASF sale con su batea de babas, el mismo presidente dice que lo más seguro es que le metieron un gol al auditor, cuando es claro que los que intervinieron para su nombramiento fue uno de los más hampones ex presidentes del CCE ligado a su amigo Gabino Cué, con el cual y con la sociedad y complicidad de Jorge “El Coco” Castillo lograron hacer enormes negocios saqueando, con sus primos, los del ex presidente del CCE, los fondos de los oaxaqueños que se destinan a la salud y como son cuatachones o hay muchos compromisos y complicidades pues ahí siguen, el asunto es que siempre se supo que ese ex presidente del CCE que estaba íntimamente ligado por esas intrigas y jodederas al presidente Peña Nieto operaron el nombramiento del Auditor, y ahora, a lo mejor porque no tiene toda la información o le dan palo a él sus propios agentes de seguridad nos sale con que: A lo mejor le “metieron un gol”, y si el presidente sigue pensando así, igual que a Madero, por andar pensando en que todos son de buena fe pues lo van, un día, a sacrificar… en política no se puede andar en babia, se tiene la información o se consigue, pero no se dejan pasar los golpes no porque se quiera hacer venganzas sino porque es por el bien de todos, cuando esta conciencia no existe, pues por ello, se dan los goles y ni se dan cuenta, el presidente sabe jugar beisbol, pero para su conocimiento, el futbol se juega con los pies, y con ellos se patea debajo de cualquier mesa…

Y seguramente las intrigas palaciegas y las patadas bajo la mesa obligan a Fabián Medina a dejar la oficina de la Cancillería a pesar de la enorme lealtad y afecto que se mantiene con Marcelo Ebrard… algunos dicen que es el desmantelamiento de los equipos con miras a la sucesión presidencial, hay que eliminar a los buenos para proteger a los malos, bueno, es lo que dicen en muchos lados.

En verdad que es sorprendente la historia que cuenta el presidente sobre el fraude del 2006 y de cómo operó en este el grupo de Claudio X González y nos comenta de que desde los tiempos de Peña Nieto se le comenzó a investigar sobre los fraudes y los no pagos de impuestos, pero todos se han quedado en el cajón, incluso, el presidente con tal de que no se tenga la duda de que se investiga a este grupo encabezado por Claudio X González que siguen operando en muchos estados por medio de sus ex presidentes del CCE y otros que son financiados por ellos para este grupo y atacar constantemente al presidente no se han reabierto las investigaciones sobre los saqueos, negocios y evasión fiscal de Claudio X González y si suponemos que esos son delitos que se persiguen de “oficio” no vemos las razones por las que no se sigan haciendo y se llegue a la investigación real y la consignación sobre los delitos. En serio, considero que el presidente es un hombre bueno, de buena fe, y sobre todo, no vengativo, pero esto es precisamente lo que se muestra que lastimó a Madero en su tiempo, y ahora, sin duda, también lo lastima a él y a su causa. No se pretende que mantenga una mano dura sino una mano amigable pero fuerte y clara donde no dejara que los golpes se den sin respuesta y debiliten la causa actual enarbolada por el presidente, tampoco se puede permitir que con esos corruptos y perversos fifís se les deje actuar con total impunidad porque son capaces de todo, incluso, llegar a los sacrificios contra los hombres buenos. La inocencia es buena pero para mantener un buen espíritu pero no para controlar a los hampones a los que se tiene que someter al imperio de la ley y de la justicia, dejarlos en la impunidad como se está dejando a muchos pillos de otros tiempos es muy peligroso, porque se debe recordar que una pulga no mata al perro, pero no lo deja dormir ni estar en paz.

Tenemos que reconocer que no se han logrado triunfos y controles contra la delincuencia organizada y son terribles los datos que nos indican que en diez años de guerra promovida por Calderón y alentada por los intereses de las mafias locales y norteamericanas y algunas agencias de inteligencia y hampones de cuellos blanco, hay más de 45 mil viudos y esto nos da una clara idea de los miles de huérfanos que a la larga formarán, como en Centroamérica, las bandas de niños de la violencia que se incorporan a los grupos de la delincuencia con alto grado de violencia y resentimiento.

Muchos analistas señalan que en algunos estados la influencia de los grupos de la delincuencia invaden la política e imponen y contaminan organizaciones, es más, nosotros hemos explicado cómo los grupos financieros de la delincuencia organizada controlan los mercados de créditos comerciales, las centrales de abasto, los mercados y el mercado de construcción e inmobiliario y son los que patrocinan y corrompen a los grupos políticos en el poder no importando de qué partidos políticos sean, por ello, en Oaxaca, se ven los avances de éstos grupos de tal suerte que se ven construcciones y controles en mercados y zonas cambiando incluso los usos de terrenos en zonas habitacionales y se notan cientos de construcciones cuando no existen créditos bancarios y si amplias ventajas de las autoridades administrativas para que operen sin ningún conflicto ni control, así también se han visto los controles en zonas urbanas y la combinación de bandas que manipulan esas zonas con total impunidad, y esto es muy grave, porque si siguen operando pronto tendrán controlados muchos sitios como en Centro y Sudamérica… y, nos jodemos todos.