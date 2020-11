Y Seade “premia” a la 4T… Seguirá viviendo en Hong Kong

Aunque el acto estaba cantado desde hace varios días, aun no se logra entender cuál es la tirada del Gobierno Federal de condecorar a Jesús Seade Kuri, cuando hasta él mismo lo dijo: “Yo solo hice mi trabajo”. Y en eso dijo todo.

…

Porque no es por meter cizaña, pero entonces, en sus respectivos países, cómo se habrán de sentir Robert Lighthizer, de Estados Unidos, y Chrystia Freeland, de Canadá, que realizaron la misma encomienda que Seade (y no vaya a ser que el tiempo descubra que hasta mejor).

…

Más aún cuando el T-MEC (tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá) no da todavía ni una señal de que en verdad seamos el país ganador con su firma, y menos cuando a la puerta asoma la figura de Joe Biden con el cuaderno de anotaciones.

…

Sin embargo, y repetimos, no es por amarrar navajas, pero Freeland sí recibió de su gobierno, el canadiense, algo más que una condecoración (“Miguel Hidalgo”) en grado banda. Desde noviembre de 2019 fue designada Viceprimera Ministra.

…

El reconocimiento a Seade no es que no se lo merezca, sino que no se sabe (todavía) por qué se lo merece (¿servicios a la Patria y enaltecer a la nación?).

…

Además de que previo a ser reconocido, aunque lo exoneró, la Función Pública lo investigaba por presunto peculado y abuso de funciones. Y, por si fuera poco, perdió la contienda por dirigir la Organización Mundial de Comercio.

…

Vaya, que el menos crédulo del favor de la 4T es el propio Seade, pues a la condecoración del Gobierno Federal, respondió con un “premio”: Se va a continuar su vida a Hong Kong.

…

Claro, se despidió con la mejor elocuencia: “No es un cliché, desde lo más hondo les digo: ‘Es un honor estar con Obrador’”… De lejitos.