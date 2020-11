Y Rosario no aguantó…

Después de un año tres meses en el penal de Santa Martha Acatitla, bajo un criterio que no correspondía a las acusaciones (pues su juicio debió ser llevado bajo prisión domiciliaria), era predecible que Rosario Robles, contrario al consejo que le dio Enrique Peña Nieto en 2013 (“aguanta, Rosario, aguanta”), ya no soportara.

Este lunes se dio a conocer que la ex titular de Sedesol y Sedatu cambió, ella misma, el criterio de su situación. Va por el “de oportunidad”. Sin embargo, el hecho que ya no soporte no significa que se venza.

La desalmada campaña jurídica y venganza política en su contra no da como para doblarse, sobre todo ahora que su ex incondicional Emilio Zebadúa anda desatado y ofreciendo aportar “todo lo que sabe” de la “Estafa Maestra”, incluyendo a Peña Nieto.

¿Cuál es la tirada de que se anuncie que Robles se convertirá en testigo protegido (bajo el criterio de oportunidad) de la Fiscalía General de la República? ¿Incriminar a Peña Nieto (pues al parecer ya no habría a quién más)? No. ¿Jugar vencidas con Zebadúa? Tampoco.

¿Qué as, entonces, trae la aguerrida Rosario y su equipo de defensa? ¿Acaso a Luis Videgaray? ¿Todos… pero, además…? O, de plano, ya vio que la estrategia de Emilio Lozoya no es tan mala, total.

EL MEDICAMENTO ‘DEL OTRO MUNDO’ QUE CONMUEVE A SENADORAS DE MORENA

A tiempo suspendió el Senado este lunes un foro en el que se promovería, a propuesta de senadoras morenistas, un medicamento llamado “Hydrotene” que supuestamente ayuda a curar el Covid-19, en el que participaría, como aval de las propiedades curativas… ¡el ufólogo Jaime Maussan!

El evento avalado y promovido por las legisladoras Lucía Trasviña y Miroslava Sánchez Galván recibió previamente alertas y críticas, en principio porque el Senado no es un organismo de promoción de medicamentos, y menos de uno que no tiene aval científico oficial.

Los promotores del “Hydrotene” (que “ha salvado y ha levantado a la gente del Covid en cualquiera de sus etapas”) ya habían acudido el 28 de octubre a la conferencia vespertina del doctor Hugo López-Gatell, pero los mandó a… la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios).

Desde aquella ocasión, Los Malosos descubrieron que tal producto milagroso ya era promovido por Maussan en video y conferencias desde antes del Covid. “Este nutriente es de un científico mexicano que tiene una misión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que le pidió que insistiera y empujara el elefante”, dijo aquel día una comunicadora que presentó al científico.

En esa fecha, el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, también presentó en su estado el Vita Deyun, desarrollado por científicos mexicanos y que, según el mandatario estatal, previene y reduce la infección viral, y aminora los efectos del SarsCov-2.

Para muchos suena mejor el tomar gotas con “nanomoléculas”, elaboradas a partir de cítricos, como las consume Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.

La verdad, entre tanta propuesta, mientras el Covid-19 sigue arrebatando vidas, era mejor la supuesta propuesta de Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, de hacer un pacto directo con el virus (y nada de que se lo dijo un pajarito), para que éste se “pausara” por una semana y no contagiara.

Lástima que el video en el que aparece Delcy Rodríguez, Vicepresidenta de Venezuela, haciendo el anuncio sea un “deepfake”. Entonces, ni a quién irle, así el Senado, con el aval morenista, esté de por medio.

LA PLAGA SOBRE TABASCO, ¿A PECADO DE QUIÉN?

El sufrido estado de Tabasco va ya para un mes de padecimiento por las inundaciones que han ido comiendo región por región, municipio por municipio.

Peor aún la parte baja, Jalpa, Nacajuca, Centla, Paraíso, fue ahogada por mandato del propio Gobierno Federal para salvar Villahermosa. La orden cayó como anillo al dedo por aquello de “primero los pobres”.

En efecto, al cerrar las compuertas de la presa “El Macayo”, el agua corrió hacia la zona predominantemente pobre e indígena, chontal.

A más de tres semanas, la alerta persiste en la tierra natal del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Los ríos no cesan de crecer, y al peligro que representa el Usumacinta se unen, con menos caudal, pero a punto de reventar, el Tulijá y el Puxcatán.

El llamado es el mismo. Sálvese quien pueda. Vayan a los cerros. La peste (de agua), palabra usual del Presidente, invade Tabasco. Su tierra.