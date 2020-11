Trump y Biden, ¿desvelarían a López Obrador? ¡Y el perdedor fue… ¡López-Gatell!

Solo el que pretende reelegirse como Presidente en Estados Unidos y el que busca llegar por vez primera a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, pudieron vencer, por un día, al Covid-19… ¡en México!

…

Mediáticamente hubo otro perdedor acá, tras lomita, el doctor Hugo López-Gatell, pues sus números, curvas, mesetas, picos, rebrotes, ascensos y descensos, pasaron a segundo plano en los medios de comunicación y en todas las redes sociales.

…

Después de mediodía de este martes, el tema de la elección presidencial en EU fue ganando terreno con el transcurrir de las horas. Para cuando dio inicio la 244 conferencia vespertina en Palacio Nacional, el nerviosismo ante lo cerrado de la contienda relegó el Reporte Técnico Diario.

…

Para las 21:00 horas (tiempo de México) se había caído la predicción de que el demócrata Biden arrasaría, pues el republicano Trump incluso daba muchas señales de triunfo.

…

Y entonces, aparecieron los malosos que preguntaban hasta qué hora, el Presidente Andrés Manuel López Obrador estaría al tanto de los resultados del país vecino.

…

Si se desvelaría hasta la medianoche, o si dormiría tranquilo soñando que deshojaba una margarita (no precisamente Zavala) en su corazón de condominio, muy dentro de su pecho que no es bodega.

…

En fin, que la mañanera de este miércoles estará muy interesante, incluso para ver y saber si hubo desvelo o no…

EL SUBSECRETARIO QUE NO ES AUTORITARIO CON EL PRESIDENTE

Santa embarcada dio este martes, durante la “mañanera”, el Presidente López Obrador al subsecretario de Salud López-Gatell (¿o al Secretario Jorge Alcocer?) al afirmar que si no usa cubrebocas es a consejo del “doctor”:

…

“No me pongo (cubrebocas) porque guardo la distancia, Y PORQUE EL DOCTOR ME DICE, ME HA DICHO, QUE NO ES NECESARIO SI NO ESTOY INFECTADO, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas”.

…

Primero hay que tocar madera (y que el virus, en toda su existencia, llegue siquiera a tocar a quien está al frente del país) para que no caiga el chahuistle, porque de un contagio inesperado y del nivel que sea, el primer responsable sería el “consejero”, para decirlo suavemente.

…

Después de elogiar al “pueblo extraordinario (que aún sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubreboca, todos)”, López Obrador aseguró que “a un lado el autoritarismo”.

…

¿Pero cuántos de los casi 93,000 fallecidos hasta ahora no habrían salvado la vida “autoritariamente”?