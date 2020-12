¿Sorpresa el destape de Moctezuma a la Embajada de EU? ¡Sorpresa, quién será el nuevo titular de la SEP!

Esteban Moctezuma, uno de los miembros del Gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador (si no el que más) que lleva su encargo con disciplina y sin aspavientos, fue electo para sustituir la encomiable labor de Martha Bárcena, y representar a México ante Estados Unidos.

En realidad, el Presidente no tenía mucho de dónde escoger para cubrir el mínimo de requisitos en un cargo que requiere, o experiencia en cargos públicos, que aporta el extra que implica el colmillo político, o haber llegado a la cumbre del servicio diplomático de carrera.

El panorama para López Obrador es tapar un hueco, destapando otro. Así, Moctezuma sustituirá a Bárcena, pero quién cubrirá el espacio, tan demandante en la SEP. Además del próximo ex titular de Educación, ¿quién pudo cubrir la plaza en EU? Juan Ramón de la Fuente está colocado en zona estratégica en la ONU. Manuel Bartlett, lo mismo, en la CFE.

Tan solo en agosto, Tatiana Clouthier sonaba para llegar al puesto que ahora estará vacante (la SEP), si Moctezuma decidía a competir por la gubernatura de San Luis Potosí. Pero, a la vez, todavía en aquel mes, la hija de “Maquío” tenía la opción de ser la candidata de Morena en Nuevo León, que ahora la tiene Clara Luz Flores. Total, Clouthier terminó como Secretaria de Economía.

Por si no lo ha notado, las opciones giran en torno a ex priístas. Ya ni digamos el que comanda la 4T. ¿Quién le queda al Presidente para Educación? ¿Paco Ignacio Taibo II? No, porque se echaría tiros seguidos con Brozo, es decir, mal educaría a los niños y jóvenes.

A Mario Delgado lo tiene repartiendo trofeos por toda la República con vistas a las elecciones de junio próximo. A Ricardo Monreal amasando iniciativas de reformas como en tortillería.

Está bien, hombre, ahí está Porfirio Muñoz Ledo, quien del cargo algo sabe, pues lo ostentó en 1976-77 (en el sexenio de José López Portillo), además de muchos otros.

El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tiene otra carta a su favor: Fue quien entregó, el 1 de diciembre de 2018, la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador de manos de Enrique Peña Nieto. Además, el derecho a premio de consolación. ¿Y si amor con amor se paga?

EL NUEVO PICO DE LA PANDEMIA: SE FRENA O

LOS ENFERMOS SE ATENDERÁN EN LAS CALLES

Allá por mayo, el doctor Hugo López-Gatell nos traía hechos unos verdaderos alpinistas de la epidemiología con sus explicaciones sobre picos y curvas de la pandemia de Covid-19 en México.

Que si bajaban, que si subían; que si se aplanaban; que si quedaban en mesetas. Sobre las curvas en alguna ocasión disertó: “Las curvas epidémicas no solo suben y bajan; pueden subir, bajar; volver a subir, volver a bajar; bajar, volver a subir”.

En esta “nueva normalidad revolucionada”, en la que el SARS-Cov-2 nos la vuelve a hacer, pero, sobre todo, en la que ya nada nos puede espantar (o no debiera espantarnos), pues nos acercamos temiblemente al “escenario muy catastrófico al doble” (120,000 muertos), nuestras autoridades ya ni Pío dicen de los famosos picos.

¿Y a qué el comentario? Pues, que en estos días el máximo de ocupación hospitalaria en el IMSS, a nivel nacional, ya superó al primer pico de la epidemia.

No es chisme, lo dijo Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del IMSS: El primer pico se registró entre junio y julio, cuando la ocupación máxima fue de 8 mil 30 hospitalizados; hoy ya se registran 8 mil 60.

La peor noticia es que si esto no se frena (por algo la insistencia, ahora sí frenética, de los López), el instituto prevé que para la segunda o tercera semana de enero se podría llegar al 100 por ciento de ocupación hospitalaria.

Sí, y el mayor hospital podría ser la calle.

AMLO Y SU ‘MAÑANERA’ A CONQUISTAR

BAVISPE PARA DURAZO, ¿SERÁ?

Este jueves, la reunión “mañanera” de Seguridad nacional será en Bavispe, Sonora, lo anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador de gira por Sonora.

No se sabe si ya en la conferencia matutina, el gabinete de Seguridad vaya a exponer la situación actual del país, y si en ella participe ya Rosa Icela Rodríguez como responsable de la secretaría que dejó Alfonso Durazo.

La reunión tiene varios referentes. Uno que se lleva a cabo en el municipio donde se perpetró uno de los episodios más horrendos de la inseguridad en el país y que afectó a las familias LeBarón y Langford.

También que el Presidente destacará, otra vez, como lo hizo ya, que este 15 de diciembre fue el día con menos homicidios en el país en los dos años de su gobierno (ha de ser por la “línea de contención”), pues solo ocurrieron 47.

Además que es la tierra de su gallo para gobernar el estado, aunque con un tristísimo recuerdo.

Sí, López Obrador estará en el municipio de Durazo, y este miércoles ya estuvo en el de Moctezuma. Y no es ninguna indirecta.