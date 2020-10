¿QUE LO CORTÉS NO QUITA QUÉ…?

Ya lo dijo, no hace mucho, el mismo Presidente Andrés Manuel López, “lo cortés no quita lo valiente”, vaya ni siquiera lo exhibe. Hacer al gobierno de Estados Unidos cuando menos un comentario (¡cuándo menos uno!) sobre la captura del general Salvador Cienfuegos, por ejemplo, “quizá pude ayudarte”, no es una declaración de guerra.

…

Ni siquiera tendría la lectura de lo que en 2016 dijo Donald Trump cuando le preguntaron qué haría si México no pagaba el Muro: “Créeme, cuando rejuvenezca a nuestros militares, México no querrá ‘jugar’ a la guerra con nosotros. Qué te puedo decir, no querrá jugar a la guerra con nosotros”.

…

No hay duda, la prudencia es lo mejor, sobre todo si enfrente tenemos el imperio más rudo del planeta. Y tal vez debemos aceptar la conclusión del Presidente López Obrador: “Ellos (EU) tienen sus políticas porque es un país, un gobierno, soberano, lo mismo que nosotros.

…

“Ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio. Nosotros no podemos decirles: ¿Por qué hicieron esto? Esa es una decisión que ellos tomaron”.

…

Pero ya cuando autoridades estadounidenses en la comparecencia de Cienfuegos, como el juez del Distrito de California, Alexander F. MacKinnon, que afirma que el ex Secretario de la Defensa tiene MUCHAS CONEXIONES DE PODER en México y eso implica su fuga, o de que el proceso de detención o extradición sería muy tardado, amerita, sí, un asomo de dignidad.

…

Lo mismo cuando Ben Balding, Asistente del Fiscal General de EU, aseguró que Cienfuegos no debería de seguir su proceso en libertad por SUS INFLUENCIAS EN MÉXICO, que lo podrían ayudar a evadir la justicia estadounidense.

…

Porque no se trata de cualquier personaje, sino del ex Secretario de la Defensa de México. Por ello más que prudencia o respeto a la soberanía estadounidense (que en nada la violaría un parte), la actitud bastante acongojada del gobierno mexicano da la imagen de temor.

…

La pregunta es necesaria: ¿Qué habría pasado si México, por algún motivo, detiene en territorio nacional a un ex Jefe del Pentágono? Responda lo que guste.

¡Y ESO QUE NO SON IGUALES!

A la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, solo faltó decir… ¡son peor!

…

Y uno que pensaba que después de la propuesta de Constitución Moral, de la imposición en la 4T de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, casi como catecismo; del amor al prójimo, de las decenas de llamadas a querernos, abrazarnos y otras dulzuras más, el gobierno era ejemplo de civismo incorruptible.

…

Pues no. La titular de la Segob se lanzó fuerte, y mucho contra la práctica de la misoginia en el actual Gobierno Federal. Durante un evento para celebrar los 67 años de la obtención del voto femenino, celebrado en el Museo de la Mujer, Sánchez Cordero relató su propia experiencia nada menos que ¡en el Gabinete de Seguridad!

…

“Había veces, inclusive, en estos Gabinetes de Seguridad exclusivamente de varones, en donde, en ocasiones, mi opinión… entre los miembros, una participación mía podría, inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y estuviera aportando algo importante”, se quejó.

…

Del comentario libró al Presidente López Obrador: “No por el Presidente, al contrario, el Presidente siempre me ha dado mi lugar”. Y pues ya sabemos quiénes son los “machuchones” en esas desmañanadas reuniones, los titulares de Sedena y Marina, el encargado de la Guardia Nacional, el Secretario de Seguridad, el director del Centro Nacional de Inteligencia, y de ahí pa’bajo.

…

Doña Olga demostró que su pecho tampoco es bodega, y reveló la todavía fuerte presencia de aversión a la mujer en la mismísima 4T, y en el nivel más alto. La pregunta ahora es cómo verá el Club de Toby a la titular de Gobernación este martes, y en lo consecuente, durante las reuniones de Seguridad.

…

Igual y se le cuadran.

QUE SÍ, PERO NO, HAY REBROTES DE COVID-19. SOLO REBOTES… DE MUERTOS

La Torre de Babel en Palacio Nacional este lunes sobre la probable (¿o segura?) segunda oleada de Covid-19 en México:

…

Jorge Alcocer, Secretario de Salud: “En ocho (estados), sí, en ocho, se asoma el heraldo de un posible rebrote”.

…

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud: “Posibilidades: Una es que en la siguiente (semana) siga disminuyendo (la pandemia)… La otra, que no, que cambie la trayectoria, en vez de seguir bajando regrese a aumentar. Ese fenómeno lo vemos en este momento en estas ocho entidades federativas”.

…

Presidente Andrés Manuel López Obrador: “No hay todavía rebrotes, hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote”.

…

“(Los muertos) están disminuyendo… es lo que más nos interesa, los fallecimientos (hoy lunes, 86,893). Esa gráfica… es un alivio y demuestra con mucha claridad, precisión, que no hay un rebrote.

…

“No hay problemas, aquí se está aclarando que no hay rebrote, que vamos enfrentando la pandemia bien. Aquí ha quedado de manifiesto una vez más, en una exposición brillante, espléndida, del doctor Hugo López-Gatell”.

…

Igualito que allá por el 29 de febrero (grabado en video), y luego lo que ya todo vemos: Rebrotes no, rebotes sí… de muertos.