Nuevas variantes de Covid, vacunas, información oficial sesgada: Carrera contra el tiempo

Cierto que este miércoles llegó a México una pírrica (aunque se enoje López-Gatell) dotación de vacunas Pfizer contra el Covid-19. Al mismo tiempo, por horas, el Reino Unido reveló que detectó otra variante del virus SARS-CoV-2, “más contagiosa” que la detectada hace unas semanas.

…

Algo nos dice, y a los mexicanos nos debe preocupar, que en México las alertas no suenan a nada para las autoridades de gobierno y de Salud. Ante una emergencia inaudita, incluso más alarmante que durante el supuesto primer “pico” de la pandemia, entre mayo y agosto, en el Valle de México, poca dureza, y ni siquiera en el discurso, se detecta.

…

Más aún, la explicación sobre por qué no se toman medidas ante las variantes de virus reveladas por Reino Unido, pueden ser técnica y científicamente ciertas (“porque no generan un riesgo”, afirma, otra vez, López-Gatell, “y no hay necesidad de suspender vuelos”), lo que no debiera implicar no mantener su vigilancia. Pero ni eso.

…

Es de esperarse que nuestro gobierno, ante la latente amenaza de que la pandemia nos golpee aún más, trabajen con reloj en mano, porque todo indica que esto se está convirtiendo en una carrera contra el tiempo.

…

Este jueves, sin embargo, como dijera el doctor Hugo López-Gatell, comienza la esperanza.

A PRUEBA VOCACIÓN DEMOCRÁTICA DE AMLO, DESEO DE NAVIDAD DE CÓRDOVA

Aunque el banderazo no oficial del proceso electoral 2021, para precampañas, se dio de facto desde hace al menos tres meses, principalmente en los discursos de Andrés Manuel López Obrador, de manera legal arrancó el primer minuto de este miércoles.

…

Entonces, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, puso bajo el Pino de Navidad su deseo: “Confío en la vocación democrática del Presidente López Obrador y confío en que va a respetar las reglas del juego que, en buena medida, son el resultado de sus propias demandas de cuando era un líder importantísimo de la oposición”.

…

Pero Santa Clós, a causa de la pandemia, no repartirá regalos esta Noche Buena, así que el encargado del INE podría no recibir tan caro deseo.

…

Para empezar, justo este miércoles, el Presidente, a la pregunta de un reportero, la agarró fuerte contra la nueva alianza PAN-PRI-PRD, “Va por México”.

…

“Se quitan las máscaras”, dijo, “y se agrupan para defender el antiguo régimen, el neoliberalismo”. Y quieren, afirmó, “el regreso de ese régimen “antipopular, corrupto, de privilegios”.

…

Y preguntó: “¿Quieren más de lo mismo?”. Si eso no es campaña, quizá, entonces, sea reporte de alguna obra pública.

…

Pero, en fin, si esta vez Córdova no recibe nada, todavía puede pedirle algo a los Reye Magos.