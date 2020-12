No escarmientan con la quemada del NYT: “No actuaremos ‘políticamente’ ante nueva cepa de Covid”

Quien piensa, suponemos, moralmente correcto, en principio no haría a un lado la tan recurrida frase supuestamente bíblica de “ayúdate que yo te ayudaré”.

Este lunes amanecimos con dos noticias, una publicada en The New York Times, en la que revelaba que el Gobierno Federal había mentido a la población sobre la gravedad de los rebrotes de Covid-19 en la Ciudad de México para no implementar el semáforo rojo y volver al confinamiento.

La otra, expresada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina respecto a la supuesta proliferación en el mundo de la nueva cepa del virus, y por lo que varias naciones ya habían tomado precauciones.

“Los médicos nuestros, los especialistas, hablan de que hay que esperar a que se haga el análisis, no actuar políticamente sin tener elementos técnicos de quienes saben, de los expertos”, respondió a la pregunta sobre qué medidas implementaría su gobierno.

“No actuar políticamente sin tener elementos técnicos”. ¿Habría confundido el Presidente el cuestionamiento y pensó que le preguntaban por qué no había reconocido el triunfo de Joe Biden?

No, era real, recriminaba a quienes ya cancelaban vuelos procedentes de Reino Unido. Reconoció que ya algunos países habían tomado medidas, y corrigió al mundo: “Dicen (que es) una nueva cepa… es una variante”.

Y dio su versión que debe ser admitida so pena de caer en el fango del conservadurismo, o de quienes maldicen la 4T: “A ver, hay esta variante de Covid en Inglaterra. Ya salió en los medios, ya estos países están cerrando sus aeropuertos, no quieren recibir vuelos del Reino Unido, ¿vamos a hacer nosotros lo mismo? No, no es así”.

Ah, pero luego acusan a los medios de Infodemia. Y, la verdad, así, ni cómo ayudarlos.