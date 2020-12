Márquez, destituida; Clouthier, cuidado

Es muy raro el manejo administrativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El Presidente anunció este lunes el cambio en la Secretaría de Economía de Graciela Márquez por Tatiana Clouthier, dándolo a conocer de tal forma que no se tomara como lo que es, una destitución.

…

En el argot político decir que alguien “cae para arriba” todos sabemos lo que significa. Bueno, pues Márquez cayó natural, “para abajo”. Es claro que, como en otros ejemplos, la Secretaría de Economía ha pasado desapercibida en los dos años de 4T, a no ser por el bonche de créditos que dieron a causa de la pandemia.

…

Márquez no participó mucho (aunque, por lo visto, nada) en las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos y Canadá en su calidad de titular de Economía, como sí lo hizo Ildefonso Guajardo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El Proceso se lo dejaron a Jesús Seade, exsubsecretario para América del Norte.

…

Y en eso se confirma lo raro. Ocurre en el aspecto de Salud, ante la pandemia más terrible en un siglo, el manejo recae en un subsecretario (Hugo López-Gatell), en lugar de Jorge Alcocer (Secretario), a quien todos los mexicanos esperaríamos ver como el guía ante el Covid-19.

…

Pero en fin, Márquez tiene licenciatura en Economía por la UNAM, maestría en la misma materia en el Colegio de México y doctorado en Historia Económica en la Universidad de Harvard. Clouthier es licenciada en Lengua Inglesa y tiene una maestría en Administración Pública.

…

¿Qué habría escogido si desde un principio a Tatiana le habrían dado a escoger Secretaría de Economía o Inegi? Y otra pregunta cae como anillo al dedo. ¿Es bueno el cambio? Todo indica que sí.

…

El carácter, la laboriosidad y la trayectoria, aunque no muy amplia, de la hija de “Maquío”, puede dar un aire fresco a muchas acciones, incluyendo a la relación con el sector empresarial. De entrada, ya alguna vez lanzó la advertencia de que el actual gobierno “está perdiendo de vista a la clase media”.

…

Vaya, tan raro y extraño es todo esto , que la nueva Secretaria de Seguridad, que sustituyó a Alfonso Durazo hace dos meses, Rosa Icela Rodríguez, nada más no aparece, y la dependencia se sigue manejando a través de un encargado de despacho.

…

Cosas de la “transformación”.

COMO DELGADO, LÓPEZ OBRADOR SE SUBE AL FRENAAA 4

La Comisión de Quejas del INE aprobó la semana pasada emitir una “tutela preventiva”, para exigir al Presidente López Obrador abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso electoral del 2021, de lo contrario estaría violando el Artículo 134 constitucional.

…

Pero este lunes, el Presidente fue incluso más punzante contra la recién acordada alianza entre el PAN, PRI y PRD (que Mario Delgado llamó “tumor maligno”), formalizada para dar batalla a Morena en la próxima renovación de la Cámara de Diputados.

…

Y bueno, pues a López Obrador le vale el INE, el Artículo 134, toda la Constitución y hasta el Código de Ética para la Transformación de México.

…

“Siempre sostuvimos que eran lo mismo (PAN, PRI y PRD). Se engañó por mucho tiempo, pero, como decía Lincoln, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida…Defienden la misma política antipopular, entreguista”. ¡Pácatelas!

…

“Se unieron para imponer el modelo neoliberal, para privatizar, saquear, imponer un régimen antidemocrático, corrupto… lo principal era el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Era robar, robar y robar”. ¡Cáspita!

…

“La alianza no es sólo para ganar gubernaturas, presidencias municipales, congresos locales, no, lo fundamental, lo que quiere Claudio X. González y todos los patrocinadores de este enjuague es que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados”. ¡Recórcholis!

…

Y así 10 minutos. El vivo ejemplo de la congruencia.

¿GOL A PEMEX O HIT DEL PRESIDENTE?

Según la versión de este lunes del Presidente López Obrador, todo indica que el caso de los contratos en Pemex a su prima hermana Felipa Obrador, junto a otras empresas, lo tomó como una pichada de “screwball”, y el viernes pasado abanicó.

…

Esto porque el Mandatario federal decidió hoy admitir el asunto en términos futboleros (a pregunta de una reportera en la “mañanera”): “(Metieron gol) a Pemex, en el sentido de que debieron cuidar eso”.

…

El pasado 4 de diciembre, a López Obrador le hicieron esta pregunta sobre el caso, cuando recién Carlos Loret lo había dado a conocer: “¿Tiene usted conocimiento de esto?”. Y respondió: “Pues no con exactitud, pero hoy se va a informar”.

…

El viernes no sabía, pero este lunes, cuatro días después, afirmó que el año pasado la dirección de Pemex lo alerto. “Vi un conflicto de intereses y di la instrucción de que no se entregaran los contratos”, aseguró.

…

E insistió: “Afortunadamente, tengo la tranquilidad de que cuando me lo plantean respondo que no, y eso me da tranquilidad de conciencia, porque no soy corrupto”.

…

Pues el viernes se lo plantearon y respondió que no sabía. ¿Autogol o safe en home?