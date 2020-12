Marko Cortés lanza leña a AMLO para atizar el fuego

Cierto que Marko Cortés respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador al “ojo por ojo, diente por diente”, ante lo dicho por el Mandatario federal este jueves en la “mañanera”, desacreditando la alianza “Va por México” porque, afirma, quieren quitar el presupuesto a los pobres.

Pero tal vez la respuesta puntual del líder nacional del PAN (“lo que no quiere usted es que la Cámara de Diputados audite”), más allá de que genere una sana polémica política rumbo al proceso electoral de mediados de 2021, haya provocado la ira de los vientos, y al Presidente, cuyo pecho no es bodega, no lo detenga ni sus propias leyes para no interferir en las elecciones.

Por lo pronto, Marko ha dado armas a López Obrador para seguir utilizando la conferencia matutina de Palacio Nacional como cubeta para llevar agua al molino de Morena, aunque nunca mencione su partido por el nombre.

Y, por cierto, que Cortés es el único miembro de “Va por México”, conformado por PAN, PRI y PRD, que se atrevió a decir “aquí estamos”, como lo ha hecho, mayormente en el Congreso, a diferencia del resto de la oposición.

Porque, pues, el PRD, que ni cacha, ni picha, ni deja batear, quizá no pueda pesar mucho lo que diga, pero dentro de la alianza está. Y el PRI, que tiene la obligación moral ante el priísmo que dejó tirado, sigue con la cabeza gacha, ante el brillo de la espada de Santiago Nieto.

A una semana de que finalice el 2020, el 21 ya pinta calientito.