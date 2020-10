Mal si la 4T inventó el robo de medicamentos contra el cáncer

La duda de los padres de niños con cáncer, sobre el supuesto robo de 38 mil dosis de medicamento, no es solo de ellos. Este martes anunciaron una denuncia contra el Presidente López Obrador, la Cofepris y la empresa Novag Infancia.

…

La “línea” oficial sobre el tema fue más que evidente este lunes. Por la mañana, el Presidente, ante la pregunta de una periodista, solo dijo que sabía que la investigación avanzaba, pero que ante el sigilo que se requería no podía hablar más.

…

De hecho, a partir de esa declaración, algunos malosos señalaron que López Obrador dio la impresión de que no es que no pueda hablar más del tema, sino que no tiene más información, no le interesa o, simplemente, no hay nada.

…

Y si ya desde la mañana del lunes había dudas sobre el robo de medicamentos, ocurrido el miércoles 7 de octubre, pero hecho oficial por Cofepris -ni siquiera por la Secretaría de Salud, y eso por presión de los padres- hasta el sábado 10, por la tarde la “línea” se confirmó.

…

Durante la conferencia vespertina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo exactamente lo mismo que López Obrador: “No puedo decir más para respetar el debido proceso”.

…

Pero, ¿de cuándo acá no se informa sobre un robo para no afectar… ¡el debido proceso! Vaya, si en la “mañanera” no se respeta juicio alguno (como el de Emilio Lozoya, por ejemplo), y sueltan videos y hasta investigaciones completas.

…

Y ahora se ponen el hábito y los escapularios cuando se trata de un tema -medicamentos contra el cáncer para niños- que el Gobierno Federal lo trae tatuado desde el 2019. No vaya a ser que de tan santos… se les aparezca el diablo.

MAGISTRADO DEL TRIFE SENTENCIA A MÉXICO LIBRE

Después de la revolcada que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están dando a la elección interna (por encuesta) de Morena, qué podría esperarse de su decisión sobre la aprobación de un partido político, donde una de las cabezas es cuestionada, todos los días, desde el púlpito presidencial en Palacio Nacional.

…

Lo peor sería que las altas instancias electorales, presuntamente independientes, obraran bajo la premisa de agradar o desagradar al Poder Ejecutivo en el caso de Margarita Zavala y Felipe Calderón, pero, peor aún, con la permisión de manos negras, como todo mundo lo ha pensado, como en el de Morena.

…

Y es que, a todas luces, a eso huele el proyecto de sentencia del magistrado José Luis Vargas para confirmar la negativa de registro a México Libre. Que, por cierto, su ponencia, como las de algunos ministros de la Suprema Corte, voló rápido por redes sociales como una moda del Poder Judicial.

…

Quizá lo que debiéramos preguntarnos es por qué Margarita Zavala y Felipe Calderón quieren y pueden tener un partido político. Bueno, responderán, por que tienen el derecho como mexicanos, y más si cumplen los requisitos legales, lo que está en discusión.

…

Porque de eso a decir que arrastran masas, pues no. Que su liderazgo tiene empapada a la juventud mexicana, tampoco. Que es el contrapeso que requiere hoy el poder omnipotente de la 4T, mucho menos.

EL MASOQUISMO DE MORENA

Realizar una tercera encuesta para definir al ganador del ansiado cargo en Morena, el de presidente nacional, es lo de menos. Podrían ser hasta cuatro.

…

El punto es que con el nuevo plazo para repetir el ejercicio (del 16 al 22 de octubre) abren la puerta a una semana más de mutuos vituperios, golpes bajos, piquetes de ojo y llaves chinas entre las dos grandes tribus en que está convertido hoy el partido de Andrés Manuel López Obrador.

…

Porque, además, el Instituto Nacional Electoral quedó exhibido con eso de que hasta una “encuesta de reconocimiento” llevó a cabo como avanzada, para salir con domingo siete.

…

En fin, que más allá de las linduras que tengan reservadas, uno para el otro, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado en los próximos días, deberán pensar, también, en caso de perder, en la supervivencia de ahora hasta el 2024, porque el camino será largo y fangoso.