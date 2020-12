López-Gatell se pierde el mejor día para hablar de la vacuna… pero Alomía lo rescata

Este miércoles, José Luis Alomía fue el responsable de conducir la conferencia nocturna sobre Covid-19 de la Secretaría de Salud. Pero él no dio el reporte, para ello debutó al doctor Christian Arturo Zaragoza, director de Información Epidemiológica.

El día era importantísimo más allá de que sumaran 107,565 muertos y 1’133,613 casos. Por la mañana se anunció la firma de México con Pfizer para la compra de 34.4 millones de dosis, que corrió a cargo del Secretario Jorge Alcocer.

Tan increíble como su ausencia por la noche en la conferencia, que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no opinó durante el día sobre el hecho.

No así Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, quien afirmó que “en México ya tiene la autoridad regulatoria (Cofepris) la solicitud correspondiente. Lo que muchos suponían imposible ahora es una realidad: la vacunación está por iniciar en diciembre 2020″. El titular de la SRE solo dijo “está por iniciar”, pero no aclaró ni cuántas vacunas, ni a quién.

La Secretaría de Salud sí: 250 mil dosis, y estarán destinadas a personal de Salud y los militares integrados al plan de ayuda por la pandemia. Es decir, en diciembre puede ser que la vacuna todavía no alcance para el pueblo-pueblo.

Pero al doctor López-Gatell ni falta hizo acudir a la conferencia (seguramente por estar en la reunión anunciada por el Presidente), pues Alomía se encargó de quitar los acentos a la íes que Ebrard había puesto:

“Decir que la vacuna podría estar en las unidades médicas o en hospitales, como para que las personas pudieran ir a demandarlas no es correcto, porque esta logística no está definida.

“No hay una expectativa de que en el corto plazo la vacuna pueda estar físicamente presente o disponible en todas las unidades del país, esto no es así”.

En otras palabras, no le afloje al cubrebocas (aunque “no es indispensable”, como dice el Presidente que dice López-Gatell). La pregunta es, ¿entonces de qué nos entusiasmamos?