López-Gatell pide perdón a los mexicanos, y aplana sus ‘picos’ y ‘curvas’ de resbalones*

Después de que el doctor Hugo López-Gatell hizo pasar dudas (aceite, afirman los malosos) durante todo el año a los mexicanos, tratando de cancelar la Navidad al mismísimo estilo del Grinch, se dan buenas noticias… ¡pide perdón a los ciudadanos!*.

…

Más aún, el subsecretario de Salud juró que ya nunca volverá a pronunciar las palabras “escenario muy catastrófico”, porque, afirma, “luego las cifras se le salen de control”.

…

López-Gatell adelantó que, como pago a sus “fallas” ante la pandemia, durante la “mañanera” de este lunes expresará al Presidente Andrés Manuel López Obrador que renunciará a su salario para que se utilice en la compra de vacunas, porque las adquiridas siguen siendo muy poquitas.

…

Pero López-Gatell reveló que “tiene otro dato” más sobre por qué el Presidente no se ha visto afectado por el Covid-19, y que no necesariamente es porque tenga “fuerza moral y no de contagio”, sino por el elixir que le recetó tomar a diario: “¡Una tasa (cargadita) de pozol!

…

Claro, asegura, que éste sí cura, no como el menjurje aquel que, afirman las crónicas y las malas lenguas, que Marta Sahagún daba a beber al ex Presidente Vicente Fox para que guardara la compostura concupiscente.

…

Finalmente, el alumno del doctor Jorge Alcocer prometió que en la primera oportunidad que tenga acudirá a la Basílica a ofrecer a la Virgen de Guadalupe portar el cubrebocas todos los días aun sin pandemia, cuya promesa hará extensiva a su otro jefe, el Presidente, “para que se les quite”.

*Inocente palomita que te dejaste engañar. Hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes.

¡AH, QUÉ RICARDO MONREAL, TRABAJA EXTRAS

PARA ECHAR UNA MANITA A SU HERMANO DAVID

Todo sea por la familia política… de Morena. Como buen hermano, el senador Ricardo Monreal recibió en su oficina de la Cámara Alta a su hermano David, quien busca emularlo en llegar a la gubernatura por el estado.

…

El coordinador de los senadores de Morena ya ocupó el cargo de 1998 a 2004, pero ahora promueve a su hermano, quien es precandidato y, de pura casualidad, lo visitó cuando Ricardo estaba de “guardia”.

…

El encuentro dio oportunidad a que grabaran un videíto aprovechando que David, pues fue a regalarle su libro “Zacatecas, una esperanza”. Pero que nadie crea que es publicidad gratis, eh, utilizando las instalaciones legislativas.

…

Ya de pasadita, en un comunicado, Ricardo afirmó que David es en la familia “el más inteligente, el de mayor intuición, el de mayor sensibilidad y el de mayor autenticidad”.

…

Ya, aprovechando el viaje, el precandidato (casi candidato) de Morena, pues dijo que el libro es “una especie de plataforma” (diagnóstico, comportamiento económico, político y social) sobre Zacatecas.

…

Y ni hablar, esa es una de las ventajas de tener parientes en la política, sobre todo si están bien parados. Ricardo y David tienen otros 12 hermanos. Hoy éste último es el “más inteligente” de la familia (lo dijo el senador). Dentro de seis años, ¿quién será?