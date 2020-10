Las señales de que el rebrote de Covid viene con todo no tumban las vaciladas del gobierno

La semana pasada fue de más miedo en cuanto al Covid-19. En México, los casos de figuras públicas contagiadas, así como las claras señales de rebrote en al menos cinco estados de la República solo sirvieron para intranquilizar al pueblo sabio. Pero la verdadera llamada de alerta viene de Europa con la escalada del virus.

En el país, si fue sorprendente la coincidencia de contagio de Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky, Gibrán Ramírez y Ricardo Anaya, lo fue más la muerte del senador de Morena Joel Molina, quien participó en la sesión del martes en la Cámara Alta y, todavía el viernes, antes de morir, felicitó al ganador de la contienda en su partido para elegir presidente nacional.

El caso de Molina es extraño, pero lo certificaron como muerte por Covid. Nada de eso, sin embargo, conmueve al Gobierno Federal que vuelve a repetir la estrategia inicial de no ponerle un poco más de autoridad a las medidas, cuando menos al uso del cubrebocas, impuesto obligatoriamente en otros países. Y ya no hablemos de toque de queda de Francia y España.

La triste referencia para los mexicanos son los 90,000 muertos hasta este domingo.

Pero ante ella, el primero en vacilar es el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En este panorama (de Día de Muertos), eludir es bromear; evadir es criminal, y mentir es ignominioso.

El sábado, en Coahuila, López Obrador -hablando también todos los días de la Serie Mundial de beisbol en EU- dio su versión sobre el negro panorama que podría aproximarse: “Creo que ya pasó lo peor… Ahora puede que haya más casos, pero tenemos menos defunciones, menos fallecimientos, estamos salvando más vidas”.

“…Aunque pueda haber más infectados no se reflejan necesariamente en el número de fallecidos, esto es importante. También hay que decirlo, esto está sucediendo a nivel mundial, en Europa hay un rebrote de la pandemia, pero ya no con los mismos efectos en cuanto a fallecimientos”.

Pero el viernes sí se fue al extremo: “Lo que más, más, más, me importa es que no haya fallecimientos, reducir el número de fallecidos, y en eso vamos mejorando, AHÍ NO TENEMOS TODAVÍA UNA SITUACIÓN DE ALARMA (88,312 decesos), ha ido bajando el número de fallecidos”.

Ese es el ímpetu científico y de política inteligente con se espera una temporada de rebrote de Covid-19, pero con la llegada, también, de la Influenza y el invierno.

Pero debe ser cierta, pues ni el equipo que encabeza la conferencia vespertina-nocturna, con el doctor Hugo López-Gatell al frente, la corrige, mucho menos contradice al Jefe. Así rebasemos en unos 20 días los 100,000 fallecimientos. Cifras de ellos, de nadie más.