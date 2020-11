La versión 4T del “nuevo catecismo para indios remisos”

Cualquiera imaginaría que todo país con un excelente sistema de Educación (y, claro, no mediante una “mal llamada” Reforma Educativa) no tendría por qué padecer la tarea de elaborar un cuadernillo de conducta ética y moral a sus gobernados.

Y menos fabricado “por quién sabe quién” y con “quién sabe qué” atribulada conciencia. Pero, además, diseñando el “curso” con preceptos más “light” que toda la gama de versiones de libros para sanar tu cuerpo, fortificar tu alma y reconfortar tu espíritu.

Y es que después de la presentación de la Guía Ética para la Transformación de México”, los primeros en replicar lo que vendría siendo el “nuevo-‘Nuevo catecismo para indios remisos’” fueron los malvados (o malosos, como son conocidos en la jerga periodística).

No faltó quien dijera que deseaba el folleto con los nuevos 20 mandamientos, pero con una “linda dedicatoria” de Pío. O el que se apresuró a decir “hágase la ética en los bueyes de mi compadre”.

Ahora bien, el anuncio de entregarlo, en primera instancia, a 8 millones de adultos mayores para que éstos la hagan de cuenta cuentos con sus hijos y nietos, da la idea más de una culturización de aldeas que un plan de desarrollo para un país con 130 millones de habitantes.

Tal vez con los mismos libros de Civismo implementados en las escuelas y poniendo a trabajar a la CNTE, se cubre el deseo de transformar a los mexicanos. Y, por lo pronto, a esos 8 millones de adultos mayores, hijos y nietos darles, sí, pero un manual de cómo cuidarse ante el Covid-19.

Digamos que para empezar así a cubrir los puntos 2 (de la vida), 5 (del amor), 6 (del sufrimiento), 13 (de la fraternidad), 14 (de las leyes y la justicia), 15 (de la autoridad y el poder) y 19 (de la familia) de la réplica de la “Cartilla Moral” de Alfonso Reyes.

…

Aunque persista para otro tiempo (ya sin Covid) aquella crónica de Monsiváis: “Enmienda tú, arcángel San Miguel… a estos naturales y nativos, y extírpales las influencias perversas, y el ánimo de transformar los templos en tianguis indecentes… (Que) “el Catecismo no está para gusto o disgusto de indios bárbaros y necios, sino para enseñar los mandamientos y preceptos sagrados”.

LA TARDANZA DE ROSA ICELA PARA LLEGAR A SEGURIDAD YA PREOCUPA

En las últimas dos ediciones de la “mañanera”, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado la “pronta” llegada de Rosa Icela Rodríguez a la Secretaría de Seguridad.

Pero la ex coordinadora General de Puertos y Marina Mercante nada más no llega. En días anteriores, cuando su mención viene por algún tema, el Presidente ha afirmado que aun se recupera de Covid-19, enfermedad de la que se contagió ¡el 16 de septiembre!, hace más de dos meses.

El 31 de octubre (hace casi un mes) la anunció como la nueva Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en sustitución de Alfonso Durazo, y dijo que aún convalecía. Tres días después, López Obrador reveló que Rodríguez había aceptado el cargo, pero que… seguía en recuperación.

De eso ya van a pasar otros 30 días. Y no es por subestimar el trabajo de Ricardo Mejía Berdeja, encargado de despacho, pues él coordina estos días el gabinete de Seguridad.

Mientras la salud no siga siendo el motivo que retrasa la llegada de Rosa Icela a la SSPC todo está bien. Si acaso, algo más de información oficial sobre quien está ya designada a ocupar una de las carteras de mayor responsabilidad. ¿O hay algo que no debamos saber?

EL QUE NO HABLA CON MORDAZA, PERO TOMA MUCHA AGUA

A sus anchas estuvo este día el diputado petista Gerardo Fernández Noroña durante la sesión del Instituto Nacional Electoral, pues los conejeros dejaron la sala para él solo al resistirse a utilizar cubrebocas.

El legislador acudió casi como indiciado al INE para discutir sobre la sanción que se le impuso por insultar, hace más de un año, a la diputada panista Adriana Dávila.

Más de tres veces, Lorenzo Córdova le insistió en que era un protocolo sanitario acordado durante las sesiones. Pero el petista, tan “echao pa´delante”, se le puso al tú por tú al consejero presidente.

Eso sí, Fernández Noroña se “cubrió” con el impenetrable escudo del doctor López-Gatell aludiendo a que éste ha dicho que la mascarilla no sirve para nada. Y, como dijo don Teofilito, no se la puso, no se la puso y no se la puso.

Ya solito en la sala, porque todos corrieron a sus oficinas a seguir la sesión mediante teleconferencia, el engallado diputado agradeció que le “huyan como si fuera la peste”, pero, aseguró, él tiene “el germen de la libertad, y es terriblemente contagioso”.