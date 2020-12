La Toma de Zacatecas, versión sin cananas, pero transformadora

Vaya que en México la perspectiva política ha cambiado en tiempo récord. Con vistas al proceso electoral del 2021, los candidatos que no tengan que ver con Morena, simplemente ni importan, ni existen.

Y ese es un punto que debe gustar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque ni siquiera es reflejo de un buen trabajo político de su partido, y más bien porque la oposición sigue sin recuperarse del “nocaut” del 2018.

Así, ahora, la nota es quién es el candidato de Morena en tal o cual estado. Que si Pablo Amílcar Sandoval en Guerrero (con bronca de por medio); Clara Luz Flores en Nuevo León (con pleito); Alfonso Durazo en Sonora (por “consenso”). Que si quien es ex delegado federal, que si hubo sillazos o narices rotas.

Nada más folclórico (¿o nacionalista?), sin embargo, que la elección de David Monreal para Zacatecas, con su consabida rebelión de los puros, dejando en el camino, así pataleen o rezonguen, José Narro Céspedes, Ulises Mejía, Luis Medina, y otros.

El caso es que la estirpe Monreal en Zacatecas, como las de otros estados, digamos la Moreira priísta en Coahuila, se afianzará en el estado. No faltan los malosos que rápidamente afirman que el “triunfo” del hermano cómodo de “ya saben quién” es un cheque político girado desde enfrente de la Plaza de la Constitución.

Aunque otros aseguran que es el resultado de la perseverancia de David, que con esta cero y van tres veces que busca hacerse de la grande en Zacatecas -las dos anteriores una con el PT (2010) y otra con Morena (2016).

¿Será que ahora sí, David, quizá con sombrero, pero sin cananas ni chaparreras, enarbolará la segunda Toma de Zacatecas (¡Viva la Revolución-Transformación!) para reforzar la tradición familiar apuntalada por Ricardo de 1998 a 2004?

EL ROJO QUE A NADIE ESPANTA, Y EL GOBIERNO

QUE HACE COMO QUE LA VIRGEN LE HABLA

Algo esconde el decreto de semáforo rojo el viernes pasado para el Valle de México. O las autoridades se pasan de “no autoritarios”, o al pueblo sabio le vale gorro lo que los gobiernos dispongan ante una emergencia, o simplemente desairan al Covid-19, pese al riesgo de colapsar los servicios de Salud.

El sábado, 24 horas después de aplicar por segunda vez el confinamiento (esta vez parcial) y cierre de comercios, la vida en la Ciudad de México y el Estado de México era tan alegre como antes de la pandemia.

Ante la apertura total de comercios, la aglomeración de personas por todos los rumbos y rincones, así como una actividad vial pocas veces vista, el gobierno capitalino solo estuvo de observador.

En los últimos días, la desobediencia de la gente ha echado por tierra las constantes declaraciones del Presidente López Obrador en el sentido de que “el pueblo es muy responsable, avispado; que ha aprendido mucho”.

Es probable que a medida que vayan pasando los días, de aquí al 31, la afluencia de personas en las calles baje. Y mientras el “tsunami” humano de este viernes, sábado y domingo no nos traiga una oleada de contagios extras, todo está bien.

QUE NO DEN IDEAS, Y DIOS NOS LIBRE DE UNA ‘LEY MARCIAL’

Con eso de que tiene tantos amigos, ya uno no sabe ni quién aconseja al todavía Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Claro que se descarta que las ideas corran desde abajo del Río Grande.

Acá no hay tiempo para barbaridades, pues con la chamba que es el apresurar la instalación de vías de tren por el sureste mexicano, pistas de aterrizaje en Santa Lucía, o explicar a diario al pueblo cuánto lo ama el gobierno, qué van a andar pensando en intervenir o en entrometerse en la autodeterminación de otros países.

Además, ya se dijo que fue Michael Flynn, primer asesor de seguridad nacional de Trump, involucrado en la llamada “trama rusa”, el que, entre líneas, sugirió aplicar la Ley Marcial (despliegue de las Fuerzas Armadas) en estados clave ganados por Joe Biden para repetir ahí las elecciones.

El pasado viernes, Flynn habría dicho durante una reunión en la Casa Blanca, que ese era un poder que tenía el Presidente. Y afirman que a Trump le brillaron los ojitos, aunque cuando se difundió el “lapsus mentalis”, refunfuñó calificándolo de “noticias mal intencionadas”.

Más allá de si el Presidente de EU puede o no invocar motu proprio la Ley Marcial o de quién se lo haya recomendado, lo mejor es no poner atención (¿eso no lo contiene la Doctrina Estrada?) a malas ideas.