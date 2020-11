La subrepticia posición de AMLO ante el virtual triunfo de Biden

La actitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador de no felicitar todavía a Joe Biden, virtual ganador de las elecciones presidencial de Estados Unidos, tiene un tono subrepticio. Dejar calmar las aguas no es mala idea… siempre y cuando el río no se convierta en vado.

Porque una cosa es cierta, tampoco Biden (y quizá no tenga por qué), ha agradecido a alguien la felicitación. La cercanía o lejanía tiene mucho que ver. Nada afectaría más a López Obrador que un desaire temprano de quien encabezará la Casa Blanca en los próximos cuatro años. Porque el riesgo es terminar quedando mal con dos.

En los próximos días, en solitario, sin la aglomeración de quienes reaccionan por inercia, y cuando Biden comience a pensar en asuntos no tan domésticos, podría ser el momento preciso. Por ahora cualquier saludo queda en el aire.

Además, México es tema obligado para el demócrata, pues es el mayor socio comercial de Estados Unidos, por encima de Canadá. La oportunidad para López Obrador está en que primero sea Biden el que, por uno u otro motivo, voltee a ver al sur.

Claro que cada día que pase se irá acortando el plazo para la congratulación. Además de que lo que debe cuidar el mandatario mexicano es que su prudencia no se traduzca en un apoyo a cualquier postura de Trump, como ya así lo interpretó el líder conservador Michael Johns.

Tampoco hay que comer ansias.

PÍO AL INE, PERO LLEVA BENDICIÓN

Este lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, entregará al Instituto Nacional Electoral sus conclusiones sobre la investigación a la entrega-recepción de “aportaciones” entre Pío López Obrador y David León.

Lo que levantó suspicacias ante la posibilidad de algún delito, surgió a raíz de la exhibición de un video grabado en 2015, en el que el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador recibía dinero del ex coordinador de Protección Civil, en aquel año operador del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Para la UIF será el INE el que determine si hay o no responsabilidad administrativa, y “determine lo conducente”. Sin embargo, como dicen en el “ya pa´qué” si el mismísimo Santiago Nieto dictó sentencia: Inocente.

Y es que el titular de la UIF, entrevistado en el “Tragaluz” de Milenio, que conduce, Fernando del Collado, lo dijo claro: “Hicimos una revisión… No encontramos nada que fuera significativo… No hay elementos para poder fincarle algún tipo de responsabilidad”.

Ni modo que el INE diga lo contrario. Quizá sea una simple tarjeta a los muchachos que comanda Lorenzo Córdova, por aquello de que se les pueda pasar la mano.

¿Y A QUÉ FUE EL PRESIDENTE A TABASCO?

El eco más escuchado de la visita del Presidente López Obrador a Tabasco, ante la gravedad de las inundaciones, fue su novedosa frase (otra más): “Le salió carne al hueso”.

Cuando el sábado el Presidente anunció en un mensaje que paraba su gira de trabajo por Nayarit y Sinaloa porque tendría que viajar a Villahermosa ante la emergencia, todo México pensó que ya en su tierra acudiría hasta las zonas devastadas o, mínimo haría algún anuncio estremecedor.

Nada de eso. López Obrador se concretó a encabezar una reunión, acompañado, entre otros, por el Gobernador Adán Augusto López, el Secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, y el de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán.

Antes, en un helicóptero sobrevoló algunas zonas inundadas. ¿Será que su “fuerza moral” sigue resolviendo padecimientos? Porque si no, ¿cuál es el valor agregado de viajar a un estado en problemas para encabezar una rueda de prensa?

Claro que con la “carne” y el “hueso” la agarró para hacer discurso político (“hay mucha politiquería”) y lanzarse contra quienes, dijo, aprovechan que son tiempos electorales y “hasta reparten despensas”.

Pero precisamente eso, lo que otros dan, es lo que piden los pobladores de Macuspana, su ciudad natal, ante colonias aisladas por el desborde de dos ríos, y en donde los alimentos ya faltan. No vaya a ser que además de “carne”, al hueso le salgan garras…