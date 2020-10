Iturbide y Cuauhtémoc en año electoral, crisis económica y epílogo del Covid-19

El sorprendente anuncio de este miércoles en la “mañanera” se dio con el aperitivo del toque filosófico ya antes pronunciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero reiterado ahora por Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum: “Los pueblos que no saben de dónde vienen, no saben a dónde van”.

Entonces se abrió el abanico para describir el “pachangón” a celebrarse el 2021 bautizado como el “Año de la Independencia y de la Grandeza de México”.

Y sí, el Gobierno Federal echará la casa por la ventana, así sea exprimiendo, para su causa, los fideicomisos faltantes, y conmemorar 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, 500 de la memoria histórica de Tenochtitlán y 200 de la consumación de la Independencia de México.

El único “pero”, y se cree que con él basta, es que el 21 es año electoral, epicentro de la crisis económica (según Arturo Herrera) y epílogo del Covid-19 (que puede resurgir al doble).

Un verdadero platillo de patriotismo, nacionalismo y chovinismo que, seguramente, entró con calzador a quienes tocaron las tareas ajenas a sus cargos, como al Secretario de Relaciones Exteriores, quien fue el expositor principal del programa, en lugar, digamos, de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o la de Cultura, Alejandra Frausto.

O a quien tocó mencionar los 12 eventos emblemáticos, empezando con el homenaje a Vicente Guerrero en Oaxaca… ¡el director general del IMSS, Zoé Robledo!

Pero al mismo tiempo representante del titular de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México… ¡que es el Presidente!

Los 200 años no de la culminación de la Independencia -esa no acaba, ni debe acabar-, sino de la culminación de la guerra de Independencia, es buena excusa para resaltar una fecha nunca recordada o, al menos, celebrada así.

Si esto es para “amenizar” los primeros comicios que enfrentará la 4T, imaginemos entonces que nos espera para el 2024…

AMLO A LOS MINISTROS DE LA CORTE: ESTÁN CONMIGO O CONTRA MI

En tiempos en que habla de Independencia, el Presidente López Obrador pretende avasallar a los otros dos Poderes, especialmente, por ahora, al Judicial.

Casi de manera idéntica que cuando advirtió, el 6 de junio pasado, “no es tiempo de simulaciones, o somos conservadores o somos liberales, no hay medias tintas… Se está por la transformación o se está en contra de la transformación”, ahora el señalamiento fue directo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con motivo este jueves de la votación sobre la constitucionalidad o no de la consulta popular para enjuiciar a cinco ex Presidentes, López Obrador dijo: “Si vamos a seguir con lo mismo (“democracia representativa y no participativa”), yo me deslindo, y que cada Poder asuma su responsabilidad”.

En pocas palabras, o están conmigo o contra mí. No hay más que de dos sopas.

Con esas recomendaciones, ya imaginamos a los 10 ministros que responderán al ponente Luis María Aguilar, buscando contrapropuestas hasta por debajo de las piedras.

Que júrelo y las encuentran. ¡Venga la sentencia!..

LA ‘NOROÑIZADA’ A GIBRÁN

Pues ahora, el joven maravilla de la Izquierda, Gibrán Ramírez, que se cuide, no vaya a ser que como segunda tanda, donde aparezca, caiga sobre él una lluvia de huevos.

Y es que el académico que intentó ponerse al tú por tú con el medio colmillo de Mario Delgado, y el colmillo y medio de Porfirio Muñoz Ledo, ni siquiera pasó la prueba de la “encuesta de reconocimiento” que aplicó el Instituto Nacional Electoral a todos los aspirantes a dirigir Morena.

En pocas palabras, Gibrán pasó no las de Caín, sino las de Noroña (Gerardo Fernández), pues el intenso pataleo, como al petista (que buscó presidir la Cámara de Diputados), no le valió para avanzar, y se quedó sin siquiera ir a la fase final de la contienda interna.

En lugar de él avanzaron, según la decisión del INE, por paridad de género, Yeidckol Polevnsky, Adriana Menéndez e Hilda Mirna Díaz. En esta primera encuesta, Muñoz Ledo obtuvo 41.7 por ciento, y Delgado 27.1 por ciento.

De cualquier forma, este round de sombras debió ser de aprendizaje para el muchacho Gibrán, aunque todavía puede impugnar. Como buen académico, aprenderá que la política es el más maldito salón de clases.