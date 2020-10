El memorable 4 de junio, los López y la pandemia

El Presidente de la República desde Chiapas, y el subsecretario de Salud en la Ciudad de México. En la misma fecha sus comentarios trascendieron todavía hasta casi 5 meses después.

…

Hace dos días, el ex Presidente Felipe Calderón, que aun sin partido político no pierde el humor, o dice las cosas por rabia, pero esta vez no se le puede contradecir.

…

Sacó a luz que el 4 de junio, Andrés Manuel López Obrador advirtió: “Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”.

…

Calderón recordó el comentario, pero también cómo, con el trascurrir de los días (y los casos de Covid-19), funcionarios públicos de primer nivel, miembros destacados y legisladores de Morena enfermaban con el coronavirus.

…

¿Sería por no estar bien con su conciencia, mentir, robar o traicionar? Calderón exhibió la lista: Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky, Antonio Attolini, Gibrán Ramírez, Irma Eréndira Sandoval, Zoé Robledo, José Rafael Ojeda Durán, Rocío Nahle, Jorge Arganis, Ricardo Sheffield y

Arturo Herrera.

…

A Calderón se le escapó Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación (“a chillidos de marrano, oídos de chicharronero”), quizá porque ya no está en la 4T.

…

A todos los anteriores les favoreció la recuperación. No así al senador Joel Molina, el caso más grave hasta ahora, pues falleció el sábado.

…

Pero ese mismo 4 de junio, como recordaron los malosos, en la Capital mexicana, el doctor Hugo López-Gatell, advertía que de llegar a los 60,000 muertos por la pandemia, para México sería “un escenario muy catastrófico”. Hoy estamos a pocos de los 90,000.

…

¡Ay, ese 4 de junio, tan embustero! ¿O no?